Съветниците от БСП- Велико Търново подкрепят жителите на местно село в борбата им срещу разпространението на бруцелоза

Общинските съветници от БСП единодушно приеха позиция, с която заявяват подкрепа към жителите на великотърновското село Хотница в борбата им срещу разпространението на бруцелоза.

Социалистите застават зад подписката на живущите в селото, които се опитват да ограничат заразата по животните.

„Ние, общинските съветници от БСП във Великотърновския общински съвет, категорично подкрепяме подписката на жителите от село Хотница и техните притеснения за разпространение на бруцелоза в селото.

Запознати сме с фактите около възникналото огнище на болестта в местна кравеферма и заявяваме твърдата си позиция срещу опитите на местен фермер да нарушава наложената карантина. Убедени сме, че неспазването на предписанията може да доведе до сериозни последствия за живота и здравето както на животните, така и на хората не само в село Хотница, а и в съседните населени места.

В тази връзка сме убедени, че институциите ще използват всички вменени им от закона правомощия, за да предотвратят разпространение на болестта, да установят евентуални нарушения и да ограничат свободното движение на животни под карантина.

Общинските съветници на БСП остават в готовност да сезират повторни, ако се наложи, всички компетентни институции за справяне с проблема“, се посочва в позицията на общинските съветници.

