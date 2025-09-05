Сателитни смущения: заплахи за авиацията и морския транспорт

В сряда Европейският парламент ще обсъди руските опити за фалшифициране и заглушаване на сателитна навигация и нуждата Европа да им противодейства.

Дебатът следва разкритията, че GPS системата на самолет, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, наскоро е била нарушена поради предполагаема руска атака за заглушаване. През последните години бяха отчетени и многобройни случаи на смущения в GNSS (Глобалната навигационна спътникова система), засягащи търговски самолети, особено от авиокомпании, опериращи около Балтийското крайбрежие и в райони, близки до границата с Русия.

Facebook

Twitter



Shares