Сателитни смущения: заплахи за авиацията и морския транспорт

В сряда Европейският парламент ще обсъди руските опити за фалшифициране и заглушаване на сателитна навигация и нуждата Европа да им противодейства.

Дебатът следва разкритията, че GPS системата на самолет, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, наскоро е била нарушена поради предполагаема руска атака за заглушаване. През последните години бяха отчетени и многобройни случаи на смущения в GNSS (Глобалната навигационна спътникова система), засягащи търговски самолети, особено от авиокомпании, опериращи около Балтийското крайбрежие и в райони, близки до границата с Русия.

