Сърбия: поляризация и засилена репресия

Една година след трагедията в Нови Сад, на 1 ноември 2024 г., членовете на Европейския парламент ще обсъдят кризата в Сърбия с Комисията и Съвета и ще гласуват резолюция по въпроса.

На 1 ноември 2024 г. покривът на главната жп гара в Нови Сад, вторият по големина град в Сърбия, се срути, като загинаха 16 души. Катастрофата предизвика поредица от масови протести в Нови Сад, които след това се разпространиха в цялата държава. Първоначално протестите, водени от студенти, изискваха справедливост за жертвите и разследване на корупцията, за която се смята, че е довела до инцидента. След това исканията ескалираха до призиви за оставката на президента Александър Вучич. Една година по-късно антиправителствените протести не дават признаци за затихване, а социалната и политическата поляризация се разпространява в цялата страна.

Членовете на Европейския парламент вече обсъдиха два пъти през тази година ситуацията в Сърбия. През септември те разгледаха употребата на сила срещу протестиращите, а през февруари обсъдиха политическата криза в страната. В резолюцията, приета през май, Парламентът изрази съжаление за продължаващото насилие срещу студентите и призова Белград да подобри вътрешния си политически диалог, да защити върховенството на закона и да проведе антикорупционни реформи.

Facebook

Twitter



Shares