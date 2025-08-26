Това е отговор на коментар «защо Западът не помага на Украйна така, както би могъл — заради ядрените оръжия на Русия».

Не са ядрените оръжия или поне не точно.

Първо трябва добре да разбереш, че никой не се интересува от Украйна. Когато го осмислиш на рационално ниво, ще разбереш че всякакъв анализ (swot, теория на игрите, каквото и да било) показва, че минималната загуба за всеки един участник ще е по-голяма от максималната полза. Това е валидно и за Украйна, но тя си е решила да поеме риска, видно например от стари интервюта на Арестович. За да започнеш нещо, трябва да е обратното — максималната загуба да е по-малка от минималната полза, всичко това разбира се умножено по вероятностния коефицент, но да приемем, че си вярват, че вероятността им за победа е 100% и съответно коефициентът е единица.

При война с Русия ще загубиш повече, отколкото ще спечелиш, без значение от резултата (!!!) и без значение какви оръжия ще се употребят — конвенционални или ядрени. Затова само някой толкова глупав като Украйна може да се навие. А Украйна като държава е изключително глупава. Украинците не са глупави — в индивидуален план средно са по-умни от нас българите. Но държавническо мислене — нула, даже минус. Не са имали държава никога, нямат го в ДНК-то си.

Славяните тук също нямат държавотворна култура, затова и някакви си 1000 конника идват тук, създават им държава и им дават името си, без да оставят друга следа за себе си, но да не се отклонявам.

Никой никога не е смятал, че Русия може да бъде победена. Тя и не може. И с цялото НАТО, пак не може. Опитай се да намериш рационален начин това да се случи, който не съдържа нито една простотия (недоказуемо допускане = простотия) от типа «ще се разбунтуват и ще си махнат царя», «ще се разпадне вътрешно», «олигарсите ще вземат властта» или нещо друго в този вид. Опитай се да си визуализираш ситуация, в която тилът е изчерпан като ресурси и ти можеш да вкараш окупационен корпус, за да поемеш управлението. Ще видиш че няма такава хипотеза изобщо.

Хипотезите свършват на една стъпка по-рано — ще унищожим централната власт, а местните ще преминат на наша страна. Обаче това е wishful thinking и коефициентът му на вероятност далеч не е единица. Ами ако, както показва практиката, не стане?

Откъде ще намериш окупационен корпус да държи подчинени толкова много региони и толкова голяма територия, ако те не плеснат с ръце от радост, че си ги освободил, а разни чеченци и буряти продължат да оказват въоръжена съпротива с тежка техника и авиация? Сигурен съм, че сега се бориш вътрешно с мисълта си, че не може да се стигне до там и че регионите ще се разпаднат, защото пропагандата ни те е убедила, че те са държани там насила и само чакат някой да им махне каишката.

Опасно е, обаче, да планираш, базирайки се на собствената си пропаганда. Тя има за цел мотивация на персонала да плати сметката, но не трябва да се използва за планиране.

Сигурен съм, че не можеш да намериш решение как да ги управляваш, ако това с радостното разпадане не се случи, защото единственият визуализиран изход от конфликта с Русия е точно такъв — тя да се разпадне, Путин да бъде свален, убит или нещо подобно. Никой няма друго решение.

И докато няма друго решение, само глупак би воювал с нея.

Европейските държави са стари държави, имат историческа памет и знаят кога какво не трябва да правят. Русия няколко пъти стига от Париж без ядрени оръжия, поради една много проста причина — можеш да стигнеш до Москва, получи му се и на Наполеон, и на Хитлер, но не можеш да останеш там.

И докато някой не измисли нак да остане в Москва завинаги, като монголците в една друга епоха, никой с всичкия си няма да разчита, че Русия ще се разпадне под външен натиск, защото цената за такъв експеримент е унищожаване на постигнатото до момента благосъстояние, което унищожаване ще се случи и с конвенционални средства, не са нужни ядрени.

Но трябва да приемеш, че нежеланието на западът да се включи в истинска пряка война с Русия е рационално — няма да му стане по-добре след това, а напротив.

Затова и не го прави, а не заради ядрения арсенал.

Той има отношение само към вероятностния коефициент ти лично да останеш жив, ако си на власт. Властниците имат тенденцията да поемат по-големи рискове, когато рискуват чужди животи, докато с ядреното оръжие рискуват и своя собствен.

Ядрените бомби намаляват желанието за хазарт, нищо повече.

Автор: Димитър Ганчев

Източник: bgr.news-front.su

