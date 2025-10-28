вторник, октомври 28, 2025
Последни:
Политика

Румен Петков за насилието между деца: Държавата трябва да заложи върху превенцията, а не върху последствията

Редактор

Председателят на ПП АБВ Румен Петков участва в конференцията „Детство без насилие“.
Сред участниците бяха вицепремиерът Атанас Зафиров, министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, както и Габриел Вълков, председател на парламентарната комисия по младежта и спорта, под чието ръководство се проведе форумът.

В изказването си Румен Петков заяви, че преди 45 години сме сринали една система и на нейно място не сме изградили друга. Той подкрепи изцяло казаното от Габриел Вълков, че комплексният въпрос е възпитание, образование, семейство, и подчерта, че първата задача на държавата и институциите е да изградят работеща превенция.

Петков поздрави Габриел Вълков за организацията на конференцията, подчертавайки, че тук държавата трябва да участва с всичките си институции – Министерството на младежта и спорта, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката и Министерството на вътрешните работи. Той посочи, че трябва да се заложи и акцентира върху превенцията, а не само върху реакцията след вече настъпили инциденти.

Румен Петков представи пет конкретни посоки на превенция:

  1. Часът на класния – участие на представител на МВР, на общината и на Българската православна църква в часа на класния, с децата, периодично и с постоянна връзка.
  2. Родителските срещи – активна работа с родителите от същите тези звена и институции, с цел изграждане на обща култура и доверие.
  3. Синдикатите – използването на синдикатите като партньор в работата с родителите и в разпространението на добри практики.
  4. Медиите – системна работа с медиите от гледна точка на възпитанието, защото, както отбеляза Петков, „сега новините започват с дете уби дете18-годишен катастрофира и загинаха още двама18-годишна се блъсна и загина…“.
  5. Социалните мрежи – внимание към съдържанието и игрите, които в момента често се превръщат във фетиш: „Този, който измисли по-брутално убийство, печели играта.“

В изказването си Петков постави въпроса за ценностната система и ролята на семейството, подчертавайки тревожната статистика, че в някои общини над 80% от родените деца са извън брачни. Той отправи и упрек към идеята за поставяне на металдетектори в училищата, като я определи като грешен подход:

„Означава ли, че ако утре в едно читалище бъде извършено убийство, ще сложим детектори във всички читалища? Това не е добра идея. Държавата и нейните институции трябва да заложат върху превенцията, а не върху последствията.“

Петков обърна внимание и на агресията и вулгарността в обществото, като подчерта, че голяма част от тях се излъчват на най-високо държавно ниво.

„Като говорим за медиите, виждаме Народното събрание – а то не винаги е за гледане“, добави той.

С думите си Румен Петков призова за възстановяване на моралния авторитет, възпитанието и духовността като основа на обществото, защото единствено така може да се изгради здрава превенция срещу нарастващото насилие между децата.

Интересно от мрежата

Вижте още

Народният представител Биляна Иванова организира приемна за граждани

Редактор

Ще успее ли България да форсира икономиката си, благодарение на ситуацията в Европа и кохезионните фондове?

Редактор

Иван Таков: Записът от кабината ясно показва външна намеса в инцидента с трамвая

Редактор

Pin It on Pinterest