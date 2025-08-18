Румен Петков в Бургас: Европа е извадена от ключовите решения за мира — това е унижение за континента

Пред медиите в Бургас председателят на ПП АБВ Румен Петков определи срещата Тръмп–Путин като „политическия акт на новото столетие“, възстановяващ логиката на диалога и дипломатическите решения. По думите му „взаимното уважение между двамата лидери отвори нова страница в глобалния разговор“.

Същевременно Петков даде остро негативна оценка на ръководството на ЕС и Зеленски

Румен Петков насочи критиките си към председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, заявявайки, че „Европейската комисия не защити европейския интерес и сигурност“ и че тя „действа без мандат и поставя Европа в унизителна позиция“. Той припомни срещата ѝ с президента Тръмп „на голф игрище“, определяйки я като символ на „пренебрежителното отношение към ръководството на ЕК“, и добави: „Фон дер Лайен се държи като извънреден и пълномощен посланик на смъртта. Тази жена трябва да си отиде час по-скоро.“

По адрес на Володимир Зеленски лидерът на АБВ определи като „падение и позор“ тезата, че „мирното решение вече е в ръцете на Европа и Зеленски“, тъй като „поставя Зеленски наравно с европейските институции“. Според него „Европа в този си вид е нужна единствено на Зеленски“, а „воденето на европейски представители във Вашингтон без покана от домакина е липса на приличие и белег на безпомощност“.

Лидерът на АБВ разкритикува намеренията за „нови милиарди дълг за въоръжаване без политически мандат и обществен анализ“, предупреждавайки, че това е „рецепта за катастрофа“. Според него „Европа се нуждае от незабавна промяна на курса — към мир, прагматизъм и защита на реалния си интерес“.

Петков коментира и отправените от Украйна искания за правна помощ към българските институции, свързани с предполагаеми корупционни практики:

„Българските компании в отбранителната индустрия работят при най-строг режим — лицензиране и одобрение на всяка сделка. Спекулации и изтичане на чувствителна информация удрят стратегически партньорства и могат да нанесат тежки щети на държавата.“

Регионален фокус: силен летен сезон

Събитието бе открито от областния председател на АБВ–Бургас Антон Коджабашев, който отчете „изключително успешен туристически сезон“ на българското Черноморие и завръщане на традиционни пазари от Полша, Чехия, Словакия, Сърбия, Северна Македония и Румъния. „Това е резултат от труда на хотелиери, ресторантьори и целия бранш. Но устойчивост има само при мир и стабилност“, подчерта той.

