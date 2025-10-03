Румен Петков с широко признание в арабските медии – отличен с почетен плакет от Йордания и публикуван на първа страница на „Ад-Дустур“

Председателят на ПП АБВ Румен Петков получи високо международно признание, след като бе публикуван на първа страница в броя с милионен тираж на най-голямото държавно издание в Йордания – вестник „Ад-Дустур“ („Конституция“).

В рамките на официална церемония в София Петков бе удостоен и с почетен плакет от Хашемитското кралство Йордания. Събитието получи широко отразяване в арабските медии, които акцентираха върху последователната му политика за изграждане на стабилни и дългосрочни отношения между България и ключови държави от региона.

Отличието подчертава неговата подкрепа за Държавата Палестина, усилията му за международен мир, прекратяване на военните конфликти и отстояване на човешките права в Близкия изток.

През последните години ПП АБВ под ръководството на Румен Петков изгради активни партньорства с редица арабски държави – Египет, Йордания, Ирак, Ливан, Либия, Палестина, Катар, Кувейт, ОАЕ, Саудитска Арабия, Тунис и Мароко. Сътрудничеството обхваща стратегически сфери като енергетика, туризъм, образование, сигурност и търговия, позиционирайки България като мост между Европа и Близкия изток.

„Тази награда е израз на уважение към България и нейната роля в международните процеси. Приемам я като признание за усилията ни да градим доверие, мир и сътрудничество в един стратегически важен регион“, заяви Румен Петков.

Арабските партньори определиха последователната дипломатическа активност на ПП АБВ като модел за поведение на европейските лидери – пример за баланс, диалог и мирен подход в условия на глобална нестабилност.

