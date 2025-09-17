На пресконференция в Плевен, след визитата на делегацията в Ростов на Дон по повод 30-годишнината от побратимяването на двата града, председателят на ПП АБВ и бивш кмет на Плевен Румен Петков подчерта значението на историческите, културните и икономическите връзки между България и Русия.

„Респектът, уважението и обичта към Плевен и България, които видяхме в Ростов, са изключителни. Нашите партньори изразиха благодарност към Плевенския медицински университет и към проф. Горчев за опита, който е послужил като модел за модернизацията на тяхната здравна система. Особено важно е и намерението да организираме научна конференция в Плевен и София по повод 148-годишнината от Плевенската епопея, с участието на учени и историци от двете страни,“ заяви Петков.

Той акцентира върху идеята за поставяне на паметник на Плевенската панорама в Парк „Плевен“ в Ростов като символ на дълбокото приятелство между двата народа. Петков коментира и необходимостта България трезво да оцени последиците от санкционните режими върху собствената икономика и търговия, подчертавайки, че визитата е дала ценна възможност за реална съпоставка на факти, а не на внушения.

Иван Мандински, координатор на „ЛЕВИЦАТА!“ за Плевен, сподели впечатленията си от срещата в Търговско-промишлената палата на Ростов, където бе дискутиран потенциалът за възстановяване на бизнес връзките в сектори извън санкционните ограничения. Той подчерта, че прякото общуване е ключ към бъдещото икономическо сътрудничество.

Заместник-председателят на Общински съвет – Плевен Бойко Тодоров обърна внимание на отличната инфраструктура, социални политики и поддържана градска среда в Ростов, като посочи, че впечатляващо чистият и добре организиран град е пример, от който българските общини могат да почерпят.

В заключение делегацията бе единодушна, че визитата е потвърдила не само историческата близост, но и готовността за нови инициативи в културата, туризма, икономиката и духовния живот, които ще задълбочат отношенията между Плевен и Ростов на Дон.

Facebook

Twitter



Shares