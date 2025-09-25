Румен Петков и Владимир Маринов с активно участие в Балкано-китайския икономически форум „Пътят на коприната“

Председателят на ПП АБВ Румен Петков и заместник-председателят на партията и заместник-кмет на община Родопи Владимир Маринов, взеха участие в Балкано-китайския икономически форум „Пътят на коприната“, който се проведе в Конгресния център на Международния панаир в Пловдив.

„В условията на глобална несигурност България има нужда от реални икономически партньорства и отваряне на нови пазари. Форумът е изключителна възможност за нашата страна да се позиционира като активен участник в инициативата „Един пояс, един път“, да привлече инвестиции и да засили търговския обмен с Китай и Балканите“, заяви Румен Петков.

От своя страна Владимир Маринов подчерта:

„Днес станахме свидетели на очертаването на рамките на сътрудничеството между България и Китай, постигнатото до момента и перспективите за развитие. Стратегическото партньорство между двете страни няма алтернатива.“

Официални гости на форума бяха вицепрезидентът на Република България г-жа Илияна Йотова, посланикът на КНР у нас Н.Пр. Дай Цинли, проф. Иво Христов, проф. Григор Сарийски и председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев.

Организаторите посочват, че икономическият форум събира над 150 делегати – представители на правителства, дипломатически мисии, бизнес лидери, инвеститори и експерти от Балканите и Китай. Дискусиите са фокусирани върху устойчивия растеж и ВЕИ, дигиталната трансформация и изкуствения интелект, електронната търговия, интелигентната логистика и киберсигурността, както и върху нови финансови модели.

Специално участие взема представителна делегация на едни от най-големите предприятия от област Нантонг, които провеждат бизнес срещи и преговори с български фирми и асоциации. Очакванията са събитието да отвори нови пазари и да насърчи взаимноизгодния търговски обмен.

Китайските компании използват платформата на Международния технически панаир, за да представят предложения в стратегически сектори като строителство, електромобилност, високоскоростни влакове, авиационна безопасност и възобновяема енергия.

Форумът „Balkan-China Silk Road Economic Forum 2025“ и изложението „Balkan-China Expo 2025“ се реализират под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова и със съдействието на Посолството на Китайската народна република в София.

