Председателят на ПП „Алтернатива за българско възраждане“ (АБВ) Румен Петков заяви в интервю за руската информационна агенция ТАСС, че Европа се превръща в изключително излишен и дори вреден фактор в процеса на разрешаване на конфликта в Украйна.

В своя коментар на срещата на върха между президентите на САЩ и Русия, проведена в Аляска, Петков подчерта значението на диалога и взаимното уважение:

„Срещата в Аляска показа на всички, че светът на голямата политика функционира най-ефективно в системата на взаимно уважение и диалог, който ни помага да се чуем един друг. Проблемите трябва да се решават чрез дипломатически диалог, а не чрез заплахи и сила“, заяви лидерът на АБВ.

По думите му събитието е било успешен акт за Русия и президента Владимир Путин, както и значимо постижение за американския президент Доналд Тръмп, който е поел инициативата за провеждането на срещата.

Европа и ролята ѝ в конфликта

Петков остро разкритикува позицията на водещите европейски институции и държави, като посочи, че съвместното изявление на ръководителите на Европейската комисия и Европейския съвет, заедно с лидерите на Германия, Франция, Италия, Полша, Финландия и Великобритания, представлява „борба за оцеляване на фона на предстоящата промяна“.

„Продължаването на войната е част от тяхната борба за оцеляване. Сегашната Европейска комисия може да съществува само чрез война и санкции. Една нормална и интелигентна Европа отдавна би отхвърлила подобни идеи и действия. Като европеец съм дълбоко потиснат, че ЕК диктува политика, която е убийствена за нашия континент“, заяви той.

Председателят на АБВ посочи, че санкциите срещу Русия са нанесли тежки щети именно върху европейските икономики:

„Санкциите срещу Русия пряко и много болезнено удариха Европа, икономиките на Германия, Франция и други страни, които загубиха потенциала за ефективно развитие.“

Той добави, че през последните пет-шест години Европа е понесла тежки последствия от политиката на Европейската комисия начело с Урсула фон дер Лайен – политика, която не се ползва с уважение нито в Китай, Индия, Турция, нито в редица други държави.

„Днес САЩ и Русия показаха на целия свят, че сегашната ЕК и днешна Европа не са в състояние да решават проблеми, а мнението им не интересува никого. Европейската комисия и политиката ѝ се оказаха безсмислени и вредни. Както и Зеленски, който днес е нужен единствено на Фон дер Лайен, с която е свързан чрез корупционни интереси“, посочи още Петков.

Очакване за позитивна промяна

Лидерът на АБВ изрази надежда, че срещата в Аляска ще бъде само началото на поредица от положителни събития:

„Силно се надявам, че срещата в Аляска постави началото на процес, който ще помогне за решаването на съществуващите проблеми. Очаквам скоро в Русия да се проведе нова среща на световните лидери. Европа трябва да намери сили за реформи, да премахне сегашната Европейска комисия и политиците, които тласкат Украйна към самоунищожение и продължават безсмислената война.“

