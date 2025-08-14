Румен Петков: Без язовир и строг контрол върху водните инвестиции Плевен няма да реши проблема с безводието

Пред медиите в Плевен председателят на ПП АБВ Румен Петков заяви, че кризата с водоснабдяването в региона може да бъде преодоляна единствено чрез изграждането на нов язовир, съчетано със стриктен контрол върху всички инвестиции във водната инфраструктура.

„Изграждането на язовир е дългосрочната мярка и алтернатива няма. Но паралелно с това трябва да се направи сериозен анализ на всички инвестиции във водните цикли. В Шумен, например, са вложени 100 млн. лв., а загубите продължават да са 70–75%. За Плевен са заделени 120 млн. лв., от които 90 млн. отиват в Кнежа. Ако продължаваме да харчим стотици милиони без реален ефект, безводието ще остане,“ подчерта Петков и припомни, че въпросът за изграждане на язовир е поставил самият той през 1996 година пред тогавашния ресорен министър, в качеството си на кмет на Плевен.

Той допълни, че водопроводната мрежа на Плевен е на 70 години, а хаотичната държавна политика във водния сектор над 15 години е довела до днешната криза. „Бедствените положения често се използват за харчене на огромни средства без резултат – пример за това е Перник, където 30 млн. лв. отидоха за водопровод, по който не са минали и две шепи вода,“ каза още той.

Петков призова за:

Незабавни мерки за ограничаване на загубите в мрежата,

Строг контрол върху изразходването на средствата,

Пълна проверка на ефекта от вече реализирани проекти.

„Ако си мислим, че само с изграждането на язовир ще решим генерално проблема, това е груба грешка. Необходим е контрол, ограничаване на загубите и целенасочени действия,“ заключи той.

В изявлението си пред медиите в Плевен Румен Петков коментира и извършените обиски в редица компании от отбранителната индустрия, включително и във „ВМЗ – Сопот“, по искане за правна помощ от Украйна.

„Това е тежък удар върху авторитета на българската отбранителна индустрия и върху отношенията ни със стратегически партньори. Украинската страна – призната за най-корумпираната държава – иска правна помощ за период, в който България не е търгувала с нея. Нито една българска компания не е имала контакт с Украйна тогава. Това е обслужване на битка между два украински корупционни клана, което не бива да допускаме,“ подчерта Петков.

Той определи начина, по който са извършени акциите – с въоръжени и униформени служители – като „абсолютно недопустим и абсурден“, особено в предприятия с утвърден международен авторитет и в момент, когато се водят преговори с водеща германска компания за инвестиция от над 1 милиард евро във „ВМЗ – Сопот“.

„Подобни действия подкопават доверието на инвеститорите и вредят на българските икономически интереси. Прокуратурата е длъжна да заяви публично, че доносът от страна на Украйна е несъстоятелен и да защити доброто име на българските предприятия,“ заключи Петков.

Румен Петков бе сред официалните гости на първата копка на новия корпус в университетската болница „Св. Марина“ в Плевен.

