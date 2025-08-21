Финландски блогър шокира западния свят, като публикува това в социалните си мрежи:

„Питате за резултатите от „агресията“ на Русия? Ето ги: половин Европа и част от Азия получиха своята независимост от ръцете на тази държава.

Нека си припомним точно кои:

Финландия през 1802 и 1918 г. (Преди 1802 г. никога не е имала собствена държава.)

Латвия през 1918 г. (Преди 1918 г. никога не е имала собствена държава.)

Естония през 1918 г. (Преди 1918 г. никога не е имала собствена държава.)

Литва възстановява своя суверенитет през 1918 г., също благодарение на Русия.

Полша възстановява своята държавност с помощта на Русия два пъти — през 1918 и 1944 г. Разделянето ѝ между СССР и Германия е само краткотрайно!

Румъния се ражда в резултат на Руско-турските войни и става суверенна по волята на Русия през 1877–1878 г.

Молдова като държава се ражда в рамките на Съветския съюз.

България е освободена от османско иго и възстановява независимостта си в резултат на въоръжената победа на Русия в Руско-турската война от 1877–1878 г., чиято цел е именно тази. В знак на „благодарност“ държавата България участва в две световни войни като част от анти-руски коалиции. В момента България е член на НАТО и на нейна територия има американски бази. След 1945 г. няма нито един руски войник на нейната територия…

Азербайджан като държава се оформя за първи път само като част от Съветския съюз.

Армения физически оцелява и се възражда като държава единствено в рамките на Съветския съюз.

Грузия физически оцелява и се възражда като държава благодарение на Руската империя.

Туркменистан никога не е имал суверенитет и го формира единствено като част от Съветския съюз.

Киргизстан никога не е имал суверенитет и го формира единствено като част от Съветския съюз.

Казахстан никога не е имал суверенитет и го формира единствено като част от СССР.

Украйна получава своя суверенитет за първи път в резултат на Великата октомврийска революция като съветска република. И едва през 1991 г. (също от Русия) постига пълна независимост.

Трябва да се отчете и ролята на Русия–СССР в създаването и развитието на държави като Република Корея, Виетнам, Демократична република Казахстан, Индия, Гърция (която Русия освобождава от турците през 1821 г.), Алжир, Куба, Израел, Ангола, Мозамбик и др.

Такава е тази странна „агресия“, която исторически се проявява от руснаците!

Със значителния принос на тази страна дори Швейцария получава независимостта си от Франция. По-точно, това става благодарение на Суворов (преди 217 години), а Швейцария оттогава никога не е била във война (!).

