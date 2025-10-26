Резолюция: Относно политическите арести, политически мотивираните преследвания и ерозията на върховенството на правото в България

Внесена от: „Продължаваме Промяната“ (България)

– Отбелязва, че:

● България е държава членка на ЕС от почти 20 години, но преживява отстъпление по отношение на демокрацията, върховенството на правото и свободата на медиите.

● Възприятията за независимост на съдебната власт и за нивата на корупция в България са сред най-ниските в ЕС.

● През последните месеци се наблюдава тревожен модел на политическа намеса в съдебните дела, на нарастващо използване на прокурорските правомощия за насочване на удари срещу опозиционни фигури, както и на законодателни

усилия, които застрашават демократичните механизми за взаимно възпиране и баланс.

● Членове на демократичната опозиция, по-специално лидери и избрани представители на членуващата в АЛДЕ партия „Продължаваме Промяната“, са изправени пред разследвания и публични кампании по дезинформация,

следващи повтарящ се модел на контролирани изтичания на доказателства, целящи да дискредитират опоненти и да сплашват останалите да се подчинят.

● Най-фрапиращият, макар и не единствен, пример, е политическият арест и продължаващото задържане на кмета на Варна Благомир Коцев и двама общински съветници, което носи всички белези на политически мотивирана атака, целяща да ограничи участието им в обществения живот.

● Обстоятелствата около ареста на Коцев пораждат основателни съмнения за нарушаване на основни права, гарантирани от Конституцията на Република България и от международните стандарти за защита на правата на човека.

● Съответствието на цялото производство както с процесуалните, така и с материалноправните правила, е силно съмнително.

● Политическият арест на Коцев предизвика масови протести както във Варна, така и в София, което подчерта несъгласието на българското общество с използването на правоохранителните органи за атакуване на демократичната

опозиция и с подмяната на демократичния вот на българските граждани.

● Всяка държава членка, която се отдалечава от основните ценности на Европейския съюз, застрашава основните права на европейските граждани.

● Всяка държава членка на ЕС се е обвързала договорно да спазва просвещенските европейски ценности – свобода, демокрация, върховенство на правото (чийто белег е независимата съдебна власт), права на човека и отворени

общества – съгласно член 2 от Договора за Европейския съюз, и е приела надзор от страна на Съюза в тази връзка. Ако не бъде адресирано, сегашното демократично положение в България може да се превърне в модел как институциите могат да бъдат насочвани към запазване на елитния контрол, като същевременно се изплъзват както от обществен контрол, така и от международни последици.

– Смята, че:

● Върховенството на правото е съществен елемент на демократичната държава и осигурява защита срещу тирания и избирателно правосъдие.

● Демонстрирането на убедителни резултати от разследвания, обвинения и влезли в сила присъди по случаи на корупция на високите етажи на властта, както се изисква в рамката за върховенството на правото за 2025 г., никога не

може да бъде постигнато чрез политически мотивирани атаки, насочени срещу демократичната опозиция.

– Приветства:

● Незабавната реакция на партия АЛДЕ, на парламентарната група Renew Europe (Обнови Европа), на Renew Europe (Обнови Европа) в Европейския комитет на регионите и на Европейския либерален форум.

● Реакцията на българското общество, което даде ясна отрицателна оценка на политическата атака срещу представители на опозицията.

– Призовава за:

1. Партиите членове на АЛДЕ да повдигнат въпроса за незаконосъобразните политически задържания в България пред националните си парламенти, като поискат изслушвания с външните министри и чрез своите посланици в България.

2. Временно преустановяване на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост на България до освобождаването на всички политически затворници.

3. Организиране на мисия на АЛДЕ/Renew Europe (Обнови Европа) за установяване на факти в България, която да оцени състоянието на върховенството на правото и да докладва на Бюрото.

