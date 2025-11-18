Renew Europe CoR: Заставаме зад Благомир Коцев

Renew Europe CoR: В цяла Европа либерални кметове вдигат глас в защита на справедливостта и върховенството на закона.

Това са основни ценности на Европейския съюз и трябва да бъдат спазвани във всяка държава членка.

От Брюксел изпращаме единен сигнал:

Заставаме зад българския кмет Варна, Благомир Коцев – член на нашата политическа група и докладчик в Европейския комитет на регионите по темата „Стратегическият подход на ЕС към региона на Черно море“.

Той е задържан от юли 2025 г., на база обвинения с минимални доказателства. Подобно отношение към избран кмет е атака срещу местната демокрация. А когато демокрацията е подкопана в една държава членка, тя отслабва в цяла Европа.

Пълното изявление: https://reneweurope-cor.eu/statementvarna/

Призоваваме всички, за които демокрацията и справедливостта имат значение, да се присъединят към предстоящия протест в подкрепа на политическите затворници и срещу натиска върху местното самоуправление.

Facebook

Twitter



Shares