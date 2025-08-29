Рецепта за унищожението на една държава

(изпитана и проверена от англо-саксите)

1. Първо и преди всичко унищожаваш армията, за да няма кой после да застане на страната на народа и да свали самоназначилата се власт. Уволняваш всички военни-родолюбци и поставяш безродници на тяхно място.

Завършено

2. Променяш системата на управление, така че да има непрекъснато разединение и борба всред управляващите. Слагаш на чело на държавата хора, които с радост да служат на новите колонизатори и да прокарват тяхната политика. Отнема се всякаква възможност народа да взема самостоятелно решения чрез референдуми.

Завършено

3. Разоряваш страната чрез грабеж и разруха – което може да се открадне, останалото се ликвидира, за да няма народа поминък. Основните ресурси – комуникации, енергия, природни богатства, вода се връчват на транс-национални корпорации, чиято едничка цел е грабеж.

Завършено

4. Докарваш народа до пълно обедняване и изпростяване, за да не може да вдигне глава и да търси правата си. Да живее ден за ден, потънал в дългове, да забрави историята си, да забрави какво е това достойнство и чест. Реформираш образователната система, така, че от нея да излизат само посредствени и неграмотни консуматори.

Завършено

5. Вдигаш всички ограничения в закона (като задължителното БДС за храните), за да се напълни пазара с отровни имитации на храни. Затваряш училищните столове, за да са принудени децата да ядат вредни боклуци от околните лафки. Премахваш зъболекарските кабинети от училищата, правиш здравната система напълно неадеквата и скъпа, с което гарантираш още по-болни хора.

Завършено успешно – ето какво ядат децата ни днес в училище: shorturl.beinsa.info/no shorturl.beinsa.info/no | ето в какво състояние са зъбите им: www.dnevnik.bg/bulgaria/0000/00/00/504667_/

Точка 5 гарантира, че народът ще расте все по-болен и негоден и няма да доживява до пенсия. Талантливите хора отдавна са изнесени зад граница с обещание за по-добър живот, останалите трябва да измрат възможно най-бързо и да освободят територията.

Завършено – българите са вече най-болната и бързо измираща нация в Европа horturl.beinsa.info/death

След като точка 6 е в действие, махаш забраната за чужденци да купуват земя за да може обезлюдената територия да бъде изкупена.

Действа и в момента – над 3 милиона декара българска земя са вече в ръцете на чуждестранни лица или фирми с офшорна собственост.

Отнемаш последното нещо, което е символ на независимостта на една държава – паричната единица. Оттам вече България губи ПЪЛНА възможност да контролира собствената си парична политика – вропейската централна банка (ЕЦБ) ще взема всички ключови решения, без зачитане на българския народ и интереси. България ще е принудена да участва финансово в подклаждане на войни и спасяване на фалирали страни от еврозоната, като Гърция или Италия. Това ще доведе до още по-голямо обеднение на народа.

В процес на изпълнение…

Унищожаваш духовността, за да убиеш волята за съпротива.

След като тялото е отслабено и умът – объркан, насочваш удара към духа. Заменяш вярата с цинизъм, духовното с хороскопи и „позитивни мисли“. Подменяш празниците с черен петък, традицията с тиква за Хелоуин, а героите – с инфлуенсъри. Изтръгваш връзката с корена – децата вече не знаят народни песни, не четат „История славянобългарска“, не знаят истината за богомилите, за Симеон Велики, за Левски. Вместо светлината отвътре – им се предлага екранна светлина отвън.

В процес на завършване

На някой нещо да му е неясно? Докога ще спиш народе?

