Разследване за руския сенчест флот спечели наградата „Дафне Каруана Галиция“ за 2025 г.

Във вторник Follow the Money спечели наградата „Дафне Каруана Галиция“ за 2025 г. за разкриването на скрити финансови мрежи, позволяващи на Русия да избегне санкциите за търговия с нефт.



Разследването, координирано от платформата за разследваща журналистика Follow the Money („Следвай парите“) в сътрудничество с медии от Белгия, Дания, Германия, Гърция, Италия, Норвегия, Нидерландия и Обединеното кралство, разкри как собственици на кораби от Западна Европа са спечелили над 6 милиарда долара от продажбата на 230 застаряващи танкера на руския сенчест флот.

Роберта Мецола, председател на Европейския парламент, Пина Пичерно, заместник-председател, отговарящ за наградата, и представители на независимото общоевропейско жури за наградата участваха в церемонията по награждаването, проведена в пресцентъра „Дафне Каруана Галиция“ на Европейския парламент в Страсбург.

Роберта Мецола заяви: „Наградата „Дафне Каруана Галиция“ е доказателство за неразделната връзка между свободната преса, демокрацията и мира. В момент, в който авторитарните режими се опитват да заглушат истината и да изопачат реалността, Европа застава единна зад журналистите, разкриващи корупцията, и всички онези, които отказват да бъдат заглушени“.

Между 21 май и 31 юли 2025 г. стотици журналисти от 27-те държави от ЕС представиха свои материали за участие в конкурса. Десет от 316-те кандидати бяха определени от журито за финалисти преди излъчването на победителя.

Повече за награденото разследване

Водено от Follow the Money в сътрудничество с 13 новинарски редакции и 40 журналисти, това разследване разкрива как собственици на кораби от Западна Европа са спечелили над 6 милиарда долара, от продажбата на 230 застаряващи танкера на сенчестия флот на Русия.

Журналистите разкриха, че тези плавателни съдове работят като част от непрозрачни структури на собственост, често без подходяща екологична застраховка, поради което представляват значителни рискове за околната среда.

Съчетавайки традиционната разследваща журналистика с анализ на данни и сателитно проследяване, материалът изследва сложни структури на корпоративна собственост, анализира моделите на корабоплаване и показва човешката цена на тази търговия чрез интервюта с членове на екипажа, работещи при опасни условия.

Разследването разкрива сложна мрежа с европейско участие в заобикалянето на санкциите от страна на Русия, включително осем агенции за набиране на екипаж за сенчестия флот, действащи в рамките на европейските граници, както и откритието, че двадесет такива агенции са базирани в Украйна.

Разследването проследява членове на екипажа на шестдесет кораба от сенчестия флот до дружества в европейски държави, разкривайки как обикновени европейски предприятия са се заплели във военната икономика на Русия.

Партньори за публикуването на това разследване бяха: Follow the Money (Нидерландия), De Tijd (Белгия), Süddeutsche Zeitung (Германия), WDR (Германия), NDR (Германия), The Times (Обединеното кралство), SourceMaterial (Обединеното кралство), IRPIMedia (Италия), OCCRP, NRK (Норвегия), Danwatch (Дания), Solomon (Гърция), Inside Story (Гърция), Dialogue Earth.

Информация за наградата

Наградата се връчва с подкрепата на Европейския парламент в знак на почит към малтийската разследваща журналистка и блогърка Дафне Каруана Галиция, която беше убита през октомври 2017 г. Тя се присъжда всяка година за изключително журналистическо постижение, което насърчава или защитава основните принципи и ценности на Европейския съюз като човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава и правата на човека.

За наградата могат да кандидатстват професионални журналисти и екипи от професионални журналисти от каквато и да било националност. Те трябва да представят задълбочени журналистически материали, публикувани или излъчени от медии, базирани в една от 27-те държави членки на Европейския съюз.

Европейският парламент връчва наградата и парично възнаграждение от 20 000 евро в знак на силната си подкрепа за разследващата журналистика и защитата на журналистите по света.

Досегашни носители на наградата

2021 г. – „Проектът Пегас“, координиран от Забранени истории

2022 г. – Документалният филм „Централноафриканската република под руско влияние“ на Клемент Ди Рома и Карол Валаде (ARTE/France24/Le Monde)

2023 г. – Съвместно разследване на крушението с мигрантския кораб „Пилос“ (Solomon, в сътрудничество с Forensis, StrgF/ARD и The Guardian)

2024 г. – Разследване на изчезнали непридружени деца мигранти (Изгубени в Европа)

Коя е Дафне Каруана Галиция?

Дафне Каруана Галиция е малтийска журналистка, блогър и активист в борбата с корупцията, автор на задълбочени анализи на корупцията, прането на пари, организираната престъпност, продажбата на гражданство и връзките на малтийското правителство с т.нар. „Досиета от Панама“. След тормоз и заплахи, на 16 октомври 2017 г. журналистката беше убита при експлозия на кола бомба. Общественото възмущение от начина, по който властите разследваха убийството, доведе до оставката на премиера Джоузеф Мускат. Членовете на Европейския парламент критикуваха пропуските в разследването, а през декември 2019 г. призоваха Европейската комисия да предприеме действия по случая.

