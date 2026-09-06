Разговор и подписка с г-жа Ваня Григорова на открито в Стара Загора

На 7 септември 2026 г. представители на Националната гражданска инициатива „Не залагайте на хазарт старините ни!“, водени от нейния председател г-жа Ваня Григорова, ще бъдат в гр. Стара Загора.

От началото на септември всички работещи трябва да изберат дали и доколко искат да рискуват парите си за пенсия, които внасят ежемесечно в частните пенсионни фондове.

Ние, представителите на гражданската инициатива, смятаме, че бъдещето на българите не може да се залага и да зависи от игрите на борсови спекуланти. Затова настояваме:

1. Българските граждани да не бъдат принуждавани да се осигуряват задължително в частни дружества!

2. Пенсионните осигуровки да не бъдат подлагани на риск без изричното съгласие на работещите!

Политическият елит от последните десетилетия превърна българите в донори за гарантирани печалби на частните пенсионни дружества, които обаче не гарантират никакви, камо ли достойни пенсии.

Заповядайте утре пред общината в Стара Загора от 13:30 ч. до 18:00 ч., където можете да подкрепите гражданската инициатива, както и да получите консултация къде са Вашите пари за пенсия и какво можете да очаквате срещу осигурителните си вноски там.