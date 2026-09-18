Рашко Динков оглави структурата на „Прогресивна България“ в Благоевград

С учредяването на организацията в областния център партията приключи изграждането на общинските си структури в Благоевградска област

„Прогресивна България“ учреди общинската си организация в Благоевград, с което според формацията приключва изграждането на партийните ѝ структури в областта. Събранието е било ръководено от областния координатор Александър Пенчев, а сред присъстващите е била и министър Росица Карамфилова. Информацията за учредяването беше публикувана и от Радио Благоевград.

За председател на общинската организация е избран Рашко Динков, а за организационен секретар – Димитрина Гошева. Динков ще ръководи местната структура, докато Гошева ще отговаря за организационната работа и координацията между членовете и активистите.

Благоевград е последната общинска структура, учредена от партията в областта. Първите местни организации в региона – в Гоце Делчев и Хаджидимово – бяха създадени на 3 август 2026 г.

По време на събранието представители на формацията заявиха, че местните организации трябва да поддържат връзка между гражданите и институциите и да работят в по-тясна координация по въпросите, свързани с развитието на региона. Областният координатор Александър Пенчев определи учредяването на структурата в Благоевград като начало на нов етап в съвместната работа на организациите в областта.

Със съдебно решение от 22 юни 2026 г. „Прогресивна България“ е вписана като политическа партия, а за неин председател е вписан Румен Радев.