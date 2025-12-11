Рамадан Аталай: България са събуди

Това, което ние от тези, които сме страдали през всичките тези години, призовавахме всички да се позиционират, да излязат и да си изразят отношението към всичко това, което се случва в България.

И снощи видяхте над 150-200 хиляди човека си изразяват мирно отношението си към Дилян Пеевски, Бойко Борисов и всички онези министри, които знаете ли колко жалки изглеждат всички тези, които са зависими от един човек. Вотът на недоверие е без значение. Дали ще останат или няма да останат. Евентуално, ако останат, трябва да знаете, че това ще им бъде най-голямото наказание.

„Очаквам от г-н Борисов да промени позицията си. Може би ще е така знаково. Днес очаквам да гласува и против правителството. Той и плюс това, още от началото не искаше господин Росен Желязков да бъде министър-председател и отгоре на това не искаше и АПС да продължаваме, да поддържаме стабилността в страната. Прецениха, че Делян Пеевски е много по-добре за тях, много по-близък. Те и без това са си дружки по рождение.“

Facebook

Twitter



Shares