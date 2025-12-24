Ръководството на АПС участва в откриването на паметник на Тюркян Фейзуллах в град Сарай

Ръководството на Алианс за права и свободи присъства на откриването на паметник на 17-месечната Тюркян Фейзуллах – най-малката жертва на т.нар. възродителен процес, в град Сарай, област Текирдаг.

На церемонията участваха председателят на ПГ на АПС и съпредседател на АПС Хайри Садъков, съпредседателите на АПС и зам.-председатели на ПГ на АПС Севим Али и Танер Али, зам.-председателят на ПГ на АПС Джейхан Ибрямов, народни представители от ПГ на АПС и член на ръководството на партията. Домакин на събитието бе кметът на община Сарай Абдул Ташясан.

17-месечната Тюркян, загинала през 1984 г. в село Могиляне при насилствените действия на тоталитарния режим, остава символ на съпротивата срещу репресиите и на борбата за права, свобода и човешко достойнство.

