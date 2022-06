Радомир Чолаков: Кирил Петков и да спечели вота на недоверие вече е загубил

Радомир Чолаков, народен представител в 47 НС, ГЕРБ, в „Беновска пита“ в youtube.com/Беновска пита-Радио К2, във facebook.com/iliana.benovska и по Радио К2 на 93.9MHz на 18-ти юни 2022 г., заяви позиции по следните теми:

Отстраняването на Никола Минчев и предстоящият вот на недоверие.

„Г-н Чолаков, намираме ли се в обстановка – „Боят настана, тупат сърца ни!“ – два дни, след като излъченият от ПП председател на парламента Никола Мирчев вече не е начело и 3 дни преди дебата и гласуването на вота на недоверие, поискан от ГЕРБ и подкрепен май от още 3 партии?“, попита водещата Илиана Беновска. Радомир Чолаков отговори: „Изкушавам се в същия шеговит тон да ви кажа – да, настана времето! Но ми се струва, че отговорната политика налага да не използваме експресивни термини, а да се стремим по-скоро да успокояваме обществото! Стандартна демократична процедура. Управляващата коалиция загуби мнозинството си, няма предпоставки за стабилно управление и най-нормалното нещо, което една опозиция може да направи, е да поиска вот на недоверие, за да може да се върви към решаване на политическата криза, която правителството само си направи!“.

Ще се върне ли ГЕРБ отново на власт?

„Преброявате ли път обратно към властта на ГЕРБ и Бойко Борисов начело?“, попита Беновска. Чолаковотговори, че на 3 поредни избори избирателите ясно са показали, че няма да има водеща политическа сила, която да събере поне 121 народни представители и че ГЕРБ ще бъде първа или втора политическа сила. Това на политически означава – „вие трябва да започнете да се разбирате, искаме да има консенсус“! Новите партии в последните два парламента обаче упорито са казвали – „не, няма да има консенсус, ние ще „изчегътаме“ или ще пречупим други“! Той продължи: „Не може ние да лашкаме страната непрекъснато от избори на избор, защото не ни харесва това, което народът казва и считаме, че народът е тъп! Народът не е тъп! Народът 3 пъти ясно каза какво иска и на четвъртия път ще каже пак същото! Аз не знам кога на някои хора ще им уврат главите, ще чуят какво казват хората и ще разберат, че те искат в Народното събрание да има консенсус! Кирил Петков обаче и до ден днешен не е разбрал, той отказва да разбере какво казва народа! Вчера пак е казал – аз ще правя ново правителство без ГЕРБ, без ДПС, без ИТН, без „Възраждане“! Чакай, с кого ще го правиш?“.

Водещата пусна запис от отговорите на Десислава Атанасова на въпросите ѝ от пресконференцията на ГЕРБ от 14-ти юни 2022 г.

Илиана Беновска: Здравейте, Беновска! Имам два въпроса. Държавници, стабилност и сигурност казахте, г-жо Атанасова. Ще разпознае ли народа на едни следващи избори ГЕРБ в тези определения? И втори въпрос, ако спечелите изборите, Бойко Борисов ще бъде ли отново министър-председател? А част от вас, като ви гледам, бяхте във властта – ще бъдете ли отново във властта? Защото хората трябва да знаят персонално за кого да гласуват!

Десислава Атанасова: Първо, за нас е най-важно да има оставка това правителство възможно най-скоро! Защото, пак казвам, то е пагубно за държавата ни! Ние друга държава нямаме, госпожо Беновска! И затова сме толкова загрижени за всичко, което се случва. Днес, през последните 6 месеца, една година, особено през последните дни! Единствено и само българският народ чрез своя вот може да избере кой да го управлява. Ние винаги сме се съобразявали с волята на българския народ. Били сме управляващи. Били сме, и преди, и сега! Твърде рано е да Ви отговоря на последния въпрос!

„“Твърде рано е“ ми отговори Десислава Атанасова да се отговори на въпроса дали Бойко Борисов ще бъде начело! Но и Вие преди малко ми говорихте за разпознаваемостта на народа. И аз ще Ви кажа, че този път трябва не така абстрактно-партийно, а конкретно, с конкретна конструкция, тя отсъства, но да се знае – ако ние влезем във властта, ще излъчим този и този за определен пост! Вие сте и медиен човек – ние от 10 години задаваме един въпрос – кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява държавата? И трябва да ви кажа, че не получаваме отговор! Какво ще ми отговорите Вие – Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България! Ще ми кажете ли ГЕРБ, например? На какво основание би искал Бойко Борисов и може ли?“, попита Беновска. Чолаков отговори: „Без никакво колебание мога да кажа, че ГЕРБ може да управлява държавата, защото я е управлявал! Но в допълнение ще кажа, че държавата не може да бъде управлявана, ако ГЕРБ не участва в управлението! То се видя в 3 парламента, че без ГЕРБ не може да има стабилно правителство! ГЕРБ, като количество, като тези в парламента, е онзи централизиращ и балансиращ фактор, който може да събира, а не да разделя! Всички останали са влезли, за да разделят! Може би на нивата на партията, където се взимат решения, че обмислят това, което казвате, защото то е медийно и политически вярно!“.

Радомир Чолаков каза, че е влязъл в групата на ГЕРБ в 45-то Народно събрание, когато тя е била в опозиция. Той продължи: „Аз никога не съм попадал в група с толкова качествени, умни хора, с опит! Те нямат комплекси! Нали знаете, че във всяка човешка група има хора, които дърпат настрани. Но в тази група има хора, които са видели 2 и 200! В нашата група има пълно покритие по всички теми. Каквото ми трябва да узная, има на разположение човек, който е врял и кипял, който е управлявал този сектор, който знае какви са проблемите, какви са решенията, знае защо не е могъл да ги реши и знае какво сега трябва да се направи! Представяте ли си за какъв капацитет става дума!“.

Министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев. Управлението на „Български пощи“.

„Изкушавам се да Ви пусна Николай Събев, той демонстрира същата увереност, каквато демонстрирате в момента, за Кирил Петков и Асен Василев!“, продължи Беновска и пусна запис от интервюто ѝ с Николай Събев от 7-ми април 2022 г.:

Илиана Беновска: Стабилна ли е коалицията? Днес Урсула фон дер Лайен беше в България, връчи на премиера Петков много тържествено Плана за възстановяване и устойчивост. Устойчива ли е коалицията и дали имаше някаква цена? Синергия или условия имаше от страна на фон дер Лайен към Кирил Петков за такъв рязък завой за подкрепа към нашия план? Знаете ли нещо?

Николай Събев: Аз знам, че от първия ден, в който съставихме това правителство пророкуват, че то няма да бъде вечно, че няма да бъде трайно, че има проблем, че ще се разпадне, тъй като е странна коалиция между хора, които имат различни идеи.

Илиана Беновска: Това са „градски легенди“! Какво е Вашето лично мнение?

Николай Събев: Моето лично мнение е, че Кирил Петков и Асен Василев са наистина хора, които постигат целите си с минимални компромиси! Аз им свалям шапка!

Илиана Беновска: Да не съжалявате някой път за тези думи?

Николай Събев: Не, не, аз съм с тях плътно! Заедно сме! Аз съм също част от тази борба да създадем един работещ екип. И в този момент аз нямам конфликт с вицепремиера Гроздан Караджов. Ние работим перфектно заедно. Моите адмирации към Александър Николов, министър на енергетиката! Страхотен е! Доставя ми удоволствие да работим заедно. И всъщност благодарение на това как Кирил Петков успява да ни обедини в един отбор и как да се фокусираме върху нещата, които са важни за България, ние започваме да работим като един отбор. Разбира се има неща, които могат да внесат напрежение в коалицията.

Илиана Беновска: Теглите ме за езика тогава, последен въпрос, като казахте, че Кирил Петков и Асен Василев знаят как да постигат целите си …

Николай Събев: Знаят, знаят! И ги постигат!

Илиана Беновска: Внимавайте! Меморандумът за 1 милиард долара, който те подписаха малко, както ние се изразихме в нашия коментар за тази седмица, „по весели чорапи“! С „Gemcorp“ и IP3.

Николай Събев: Това е резултат от недобра комуникация! Това е сериозен проблем!

Илиана Беновска: Защо се наложи първо да се подписва така скришом, а после американското посолство да опровергава, а Кирил Петков да го дава на ДАНС?

Николай Събев: Целият проблем е недобра комуникация!

Илиана Беновска: От чия страна?

Николай Събев: Като цяло! Когато всеки по малко допусне нещо, което не е добре като комуникация и не се изясни правилно още от началото и така в цялата група се предаде, в крайна сметка може да се стигне до такъв резултат. Когато аз казвам, че Кирил Петков и Асен Василев страхотно се справят със ситуацията, имам предвид и точно това – когато един допусне грешка, защото няма начин да не допуснем грешки, нали – как реагира след това! Какви бяха действията след това!

Илиана Беновска: Е, Асен Василев бъкел не обели, но Кирил Петков каза, че ще сезира ДАНС!

Николай Събев: Кирил Петков пое инициативата, Асен Василев се ограничи до това, което е казал и продължаваме напред! Няма скандал!

Илиана Беновска: Вие, като предприемач, ако решите да подписвате меморандум, нали няма да седнете на една вечеря с първия срещнат и да подпишете? Може би както Вие правите подбора на чуждите консултанти, ще има избор между 2-3 кандидатури? И това трябва да е публично, не е ли така?

Николай Събев: Така би следвало да е, но вижте! Ако поради недобра комуникация Кирил ми се обади и каже – виж ги тия момчета, мисля, че стават и след това ми се обади вторият човек, който работи с тях и ми каже – мисля, че стават, тогава аз ще кажа – добре, защо да не ги видя! Това се случва и в бизнес средите!

Илиана Беновска: Няма да правите кастинг!

Николай Събев: Когато имаш добра препоръка, защо да правиш кастинг? В крайна сметка каква е целта – ние да имаме тези мощности, от които имаме жизнена нужда. Дори да решим, че е нещо прибързано, отново никой не е казал, че няма да греши! Много е важно, когато някой сгреши, какво прави след това! Начинът, по който реагираха всичките, в това число и Александър Николов – нормално е, всичко е наред! Няма драма!

Илиана Беновска: Както се казва на един любим език – We shall see или We will see?

Николай Събев: Как беше – самтайм люн! (Събев има предвид интервю на Христо Стоичков от 2009 г., когато последният е треньор на футболен клуб Мамелъди съндаунс от Южна Африка, от което остава прословутата фраза на Стоичков „самтаймс уин, самтаймс люн“)

Илиана Беновска: Това беше добър финал, благодаря Ви!

Беновска продължи: „И така – „самтаймс уин, самтаймс люн“! Какво ще стане с тези твърдения, че Кирил и Асен успяват винаги?“. Радомир Чолаков отговори, че просто българите трябва да сравняват. Той продължи: „И да кажа, че Кирил цял е живот е бил едноличен търговец, звучи – сигурно ти сега го нападаш! Ами не, казвам един факт! Този човек е бил едноличен търговец и той управлява държавата с капацитета на едноличен търговец! А тя дори не е акционерно дружество, тя е нещо много по-сложно! Така че хората да сравняват как се е управлявало преди, как се управлява сега! Резултатите преди и сега! Но като гледам г-н Събев се замислих – той е бизнесмен и управлява голямо предприятие. Аз също съм бил в бизнеса и съм управлявал голямо предприятие. Хората, които сме били във високи нива на управлението гледаме да сме по-умерени, по-внимателни, защото знаем колко са сложни нещата. Но ако аз бях на неговото място и бях станал министър на транспорта и съобщенията и съм собственик на една от най-големите фирми за транспортни услуги, аз нямаше да прехвърля „Български пощи“ на една моя колега, която очевидно не разбира от пощи и нямаше да създам впечатлението, че аз всъщност искам да се освободя от отговорност, но имам някакви други намерения. Защото логиката на неговия бизнес е „Български пощи“ да изчезнат, това е икономическата му логика! Той може да го отрича колкото си иска, но има икономическа логика, която е желязна, аксиоматична! След като си в пощенския бизнес, най-големия ти конкурент трябва да бъде унищожен, за да станеш монополист. Така че аз нямаше да прехвърля „Български пощи“ на някаква моя колежка, която да ги фалира, защото тя започна да ги фалира! Напротив, щях да запазя управлението на „Български пощи“ и щях да покажа и докажа, че ще ги направя поне толкова добри, колкото е моето предприятие! Ето това е държавническо отношение!“.

Какъв ще е резултатът от вота на недоверие?

„Как ще мине вота на недоверие, ще си напазарува ли още 6 депутата?“, попита водещата Илиана Беновска. Радомир Чолаков отговори: „Знаете ли, изкушавам се да му препоръчам да продължи да купува! Тези хора трябва да се дискредитират докрай! Те просто трябва да се дискредитират!“. Беновска отвърна: „Искате да кажете, че дори да не мине вота на недоверие …“. Чолаков допълни: „Той губи! Кирил губи! Той вече загуби! Важното е сега България да не загуби! Трябва да я прекараме малко по-внимателно през тази криза, която предстои и както се казва – живи и здрави, ГЕРБ ще бъде в управлението!“.

Подаръкът.

„Подаряваме тениска Harvard low, но отдолу just kidding, без майтап да си я облечете на вота на недоверие!“, обърна се към госта си Беновска. Той отговори: „Наскоро ми се обади моя позната, предопадател в университет и ми каза – Кирил Петков е последното доказателство, че българското висше образование е по-добро от западното! И ми каза да препоръчам – български родители, спрете да пращате децата си на запад!“. Така завърши разговорът между Радомир Чолаков и Илиана Беновска в „Беновска пита“ във facebook.com/iliana.benovska и в youtube.com/Беновска пита-Радио К2 и по Радио К2 на 93.9MHz на 18-ти юни 2022 г.