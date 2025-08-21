Япония, другата страна на комунизма

„Червеното е опасно“

Първото издание на събраните произведения на Карл Маркс и Фридрих Енгелс не е немско, английско или френско. То се появява в Япония, която е дала живот на една от най-големите комунистически партии на планетата. С годините формацията се разделя със социалистическите идеи, но амбицията ѝ за национално освобождение продължава да буди страх.

Томоко Тамура е първата жена председател на Японската комунистическа партията. Избрана е на поста през 2024 година.

КОГАТО през януари 2025 г. журналистка от японското издание на Монд дипломатик споделила с колежка от училището, където също работи, че ще придружава френски журналист в централата на Японската комунистическа партия (ЯКП), жената реагирала ужасено: „Бр-р-р! Тръпки ме побиха“. „Червеното е опасно“, добавила тя без ни най-малко ирония.

Основана през 1922 г., ЯКП има 250 000 членове, което я прави една от най-големите комунистически партии в света след партиите на власт в Китай, Виетнам и Куба. Ако вземем предвид разликата в населението (124,5 милиона в Япония и 68,3 милиона във Франция), с подобна сила Френската комунистическа партия би трябвало да има 137 000 членове, а не 42 000, колкото са сега. В Европа обаче малко хора знаят, че ЯКП съществува, а още по-малко – че тя плаши.

Политически затворници, освободени от американската армия

ЙОШИМИЦУ Куронума обаче го знае. Той е уговорил среща с другари, за да разпространяват листовки по улиците на Ота, град на юг от столицата, населен предимно с хора от средната класа. Когато приятелките му идват, се вижда, че времето е очертало бръчки по лицата им, които подсказват за тежестта на годините. На техния фон Куронума изглежда като кукуряк: на 76 години, той е най-младият в местната организация на ЯКП. Малката група обикаля улиците с триколесна рикша и призовава от високоговорител населението да гласува на местните избори след няколко седмици. „Какво има в хладилника ви в момента? – пита той, като подчертава всяко изречение и се покланя в японски стил. – Нека да направим така, че да бъде пълен и вие да можете да ядете три пъти на ден“.

Загърнати в широките си анoраци, тримата приличат на излезли от анимационното студио „Гибли“. Ако трябва да държат ножове между зъбите си, това ще да бъдат по-скоро ножове за масло, а не самурайски мечове катана. Въпреки това Куронума знае, че заедно с придружителите си предизвиква тревога. „Ръката ви може би ще трепне за миг, когато пускате комунистическата бюлетина в урната, но намерете смелост за тази голяма стъпка!“, увещава той с нов поклон пред плътно спуснатите пердета.

Всички членове на партията, с които се срещаме, потвърждават, че в Япония е по-добре членството в ЯКП да се пази в тайна. Ако те разкрият на работа, може да бъдеш отстранен или уволнен. Във всекидневния живот изпадаш в изолация. Партията все още е под ударите на закона за предотвратяване на подривни действия, приет през 1952 г. Тя отдавна е обект на държавно наблюдение, усилено след като през март 2016 г. премиерът на крайната десница Шиндзо Aбe (2006-2007, а след това 2012-2020) заявявя, че ЯКП „провежда(ше) насилствена революционна политика“ (1).

Тревогата на властите трудно може да се върже с нашите дискусии на място. На въпроса „Смятате ли себе си за антикaпиталист?“ Куронума отговаря: „Не точно, смятам, че трябва да запазим това, което работи добре, а да премахнем това, което не е наред, например замърсяването на околната среда“. „За съжаление, сме жертва на огромно недоразумение“, отбелязва Томоко Тамура, първата жена, заела през 2024 година поста председател на партията. Срещаме се с нея в централата на ЯПК, в квартал Йойоги. С тъничък, спокоен глас тя обяснява: „Подозират ни, че искаме да установим диктаторски режим с една-единствена партия, докато в действителност ние искаме да изведем страната от подобен режим“. Това е режимът на Либерално-демократическата партия (ЛДП), която е на власт почти без прекъсване от основаването си (2), подпомогнато през 1955 г. от ЦРУ точно като противодействие на комунистическата заплаха.

Всъщност всичко започва добре между ЯКП и Вашингтон. След капитулацията на Япония през 1945 г. Съединените щати окупират страната. Убедени в „изостаналостта“ на азиатските общества, която според тях е причина за ориентирането им към фашизма, те възнамеряват да присадят американските ценности. Чрез така наречената в Щатите „демократична революция отгоре“ Япония трябва да се превърне в „азиатската Швейцария“, въплъщавайки превъзходството на либералната демокрация в американски стил.

Парадоксът на окупационните сили начело с генерал Дъглас Макартър, наречени от историка Джон Дауър „неоколониална военна диктатура“ (3) е, че те провеждат реформи, които биха били сметнати за болшевишки, ако бяха предложени в Съединените щати: дефашизация на публичните институции; аграрна реформа; демонтиране на промишлените монополи; демократизация на икономиката; подкрепа за синдикатите; въвеждане на осемчасов работен ден, колективни трудови договори и право на стачка; демократизация на изборната система; еманципация на жените в семейството… За няколко месеца досегашните поданици на императора се превръщат в граждани.

ЯКП, която е преследвана от военизираните правителства, управлявали от 1935 г., сега е легализирана. Нейните активисти, гниещи по затворите, са освободени. Кюичи Токуда е лежал 18 години в затвора. Когато излиза, произнася „Апел към народа“, който започва с думите: „Изразяваме нашата дълбока благодарност към съюзническите сили, които, окупирайки Япония с цел освобождаване на света от фашизма и милитаризма, отвориха пътя към демократичната революция в Япония“ (4). По онова време ЯКП квалифицира американските войски като „армия на националното спасение“. Нима те не бяха извършили първата стъпка от комунистическата стратегия: премахване на полуфеодалното общество чрез буржоазна революция, прелюдия към социалистическата революция?

Конституцията, съставена от окупатора и влязла в сила през 1947 г., утвърджава първоначалния ентусиазъм на Съединените щати. Член 9 например предвижда, че Япония „завинаги се отказва от войната“. Но международната обстановка все пак принуждава Вашингтон да промени курса си. Съвсем новата японска демокрация заплашва да пусне попътен вятър в платната на ЯКП. Освен това Китай на националиста Чан Кайши, на когото Вашингтон разчита да противодейства на комунизма, попада в ръцете на Мао Дзедун през 1949 г. Една година по-късно избухва Корейската война. И демократичната присадка е бързо забравена, целта сега е да се осигури „пешка“ (израз, използван от американския флот) в контекста на Студената война: съюзник, едновременно политически и индустриален, способен да предостави на войските, които се борят на Корейския полуостров, необходимите им оръжия. Проектът за „дефашизация“ е заменен с друг: държавен антикомунизъм. Фигурите от предишния режим, обвинени във военни престъпления, са реабилитирани и големите индустриални монополи се възстановяват, а чистките се стоварват върху социалното движение като цяло, особено върху ЯКП. „Армията на националното спасение“ в действителност е окупационна армия, а нейният проект за „демократична революция отгоре“ се оказва поставяне под опека…

За комунистите всичко предстои. През 1950 г., под натиска на Москва и Пекин, партията се впуска във въоръжената борба, и това решение провокира множество разцепления. Москва и Пекин са убедени, че подобно на случилото се току-що в Китай, японските села само чакат да вземат оръжието. С надеждата да предизвика въстание, ЯКП изпраща „подразделения за мобилизация на планинските села“ из цялата страна. Епизодът завършва с провал. Партията няма никакъв опит в организирането на въоръжена съпротива. А Макартър току-що е провел земеделска реформа, която подобрява условията на живот на селяните. След 1955 г. ЯКП оставя оръжието и започва да работи за обединяване на различните си фракции. Тази перспектива е твърде тревожна и ЦРУ организира сливането на Либералната и Демократическата партия (5). Много скоро начело на новосформираната ЛДП застава един от дейците на военния режим, обвинени във военни престъпления: Нобосуке Киши (1957-1960), дядо на Шиндзо Абе.

В следващите години комунистите разработват стратегията, която ще бъде утвърдена на VIII им конгрес през 1961 г. и която се прилага без големи изменения оттогава. Първи приоритет е националното освобождение: „Това, от което японското общество се нуждае, според настоящата програма на партията, е демократична революция, а не социалистическа. Революция, която да прекрати крайната зависимост на страната от Съединените щати“. След това – към избори и „единен фронт“, дори това да означава „да загърбим теоретичните си различия“, както и да „нормализираме“ облика и риториката си.

Тогава се очертават два успоредни процеса: единият, който вписва ЯКП в определена еволюция, наблюдавана и другаде, дори в по-напреднала фаза, а другият – който я разграничава. В контекста на социалните движения през 60-те години партията защитава закона и реда. През 70-те години тя заменя своите кандидати от работническите среди с други, по-изискани: адвокати, лекари или ръководители на предприятия. После, през 2000-те години, се отказва от лексика, която поражда страх, като „авангардна партия“, „клетка“, „диктатура на пролетариата“… и се определя като „реформаторска“ в икономически план. През 2020 г. партията решава, че поведението на Пекин в Южнокитайско море и в Синдзян налага да премахне етикета „социалистическа“, и е доволна, че тази интерпретация „предизвиква живия интерес на японските медии“, всички те ориентирани вдясно (6). И от 2022 г. насам все повече критикува Русия за нейната агресия в Украйна, докато Съединените щати се опитват да разпалят пожари пред вратите на архипелага.

И все пак партията запазва тежестта си…

НАРЕД с тази еволюция, която вече е ясно очертана, прогресивното японско движение има една особеност: светът, за който то мечтае, ни приканва да насочим погледа си по-скоро към миналото, отколкото към утрешния ден. Конституцията от 1947 г., родена през първата фаза на американската окупация, е вдъхновена от демократични и пацифистки идеали, за които повечето японци никога не са смеели да мечтаят. Веднага след влизането ѝ в сила обаче, тя е заплашена от ултранационалистите, възстановени от Вашингтон, за да контролират демокрацията (с цел да се прегради пътят на комунистите) и да подновят милитаризацията (за да се осигури мощен съюзник в условията на Студената война). Парадоксално е, че движенията, които другаде бихме нарекли „движения за социална трансформация“, на първо място ЯКП, тук имат за цел да попречат на промяната на статуквото, символизирано от Конституцията. Това са движения за запазване на реда, заплашен от … консерваторите! Една политическа опция, която едва ли подтиква към радикалност.

От 1955 година една „нова левица“, доближаваща се в известна степен до троцкизма, упреква ЯКП за нейната мекота. Тя значително допринася за това Май’68 да се интерпретира като събитие, предизвикващо смут у местните управляващи класи, след което част от организациите ѝ се присъединяват към въоръжената борба. Обратно на случващото се по същото време в Германия или Италия, където също възникват крайнолеви движения, участващи във въоръжени акции, японските организации скоро се настройват едни срещу други или прилагат насилие към собствените си членове. Подобен уклон устройва властта, която оттогава не пропуска случай да го свърже с термина „комунизъм“ и с всяко събитие, оспорващо неолибералния модел. Всичко това не може да спре ориентирането на ЯКП към центъра.

С какво да обясним тогава безпокойството, предизвиквано от една партия, радикална колкото пискюлите на чифт мокасини? На първо място, с това, че антикомунизмът никога не се е отличавал с каквато и да било склонност да се опира на реалността: тази на предполагаемите „ексцесии“ на червените или на заплахата, която комунистите биха представлявали. Но може би също така и с това, че ЯКП запазва своето влияние.

Всекидневникът на Японската комунистическа партия Shimbun Akahata (Червено знаме) достига тираж от 1 милион екземпляра.

През 70-те и 80-те години на миналия век тя получава почти 10% от гласовете на общите избори и е трета опозиционна сила. Резултатите ѝ след това намаляват, но тя запазва 11 „съветници“ в Горната камара на парламента (който има 248 членове) и 8 депутати в Долната камара (465 членове). Преди всичко благодарение на всеотдайността на своите привърженици ЯКП има значително местно присъствие. „В столицата Токио ЯКП е първата опозиционна сила“, подчертава г-жа Тамура. Партията най-накрая разполага със собствено печатно издание, Акахата („Червено знаме“), което достига тираж от един милион екземпляра. Голяма част от читателите на всекидневника са извън комунистическите среди, публикациите отдавна са изоставили теоретичните размисли и са се посветили на защита на демокрацията. Разобличаването на политическите скандали провокира любопитството на японците с достатъчно пикантна информация.

Има един аспект обаче, към който ЯКП се придържа с непоколебима последователност: преценката ѝ за Япония като страна, която Съединените щати са лишили от суверенитет. Това е унизителна реалност за японските елити, наследници на бившите военни престъпници, отгледани от Вашингтон и пропити от дълбоко национално чувство, дори от известна имперска носталгия. В крайна сметка, нима Япония, превърнала се във втора икономическа сила в света за по-малко от тридесет години след своята капитулация, не е наистина невероятна нация? За управляващите класи, които поддържат това убеждение и изискват от населението да се постави в служба на подобно съдбовно предопределение, гласът на ЯКП буди тревога.

При определени обстоятелства разкриването на истината е достатъчно да предизвика страх. Дори когато си обут в мокасини.

*Рено Ламбер е ръководител на отдел „Азия“ в Le Monde diplomatique; с помощта на Емил Паша Валенсия, главен редактор на Tempura, tempuramag.com.

Превод: Леда Бигс

(1) „ЯКП отговаря на въпросите на анти-ЯКП“, прессообщение на Японската комунистическа партия, 11 юни 2016, www.jcp.or.jp

(2) С изключение на периода от август 1993 до юни 1994г. и от септември 2009 до декември 2012 г.

(3) Джон Дауър, Embracing Defeat. Japan in the Aftermath of World War II, (Прегръщайки поражението. Япония след Втората световна война), W. W. Norton & Company, Ню Йорк, 1999.

(4) Цитирано от Джон Дауър, Прегръщайки поражението, пак там.

(5) Кенджи Хасегава, „The Japanese Communist Party has been a vital presence in Japan’s politics“ (Японската комунистическа партия е имала важно присъствие в политиката на Япония), 15 юли 2022, https://jaco bin.com

(6) Казуо Шии, „The Central Committee report of the amendments to the JCP program“ (Доклад на Централния комитет относно измененията на програмата на ЯКП), 14 януари 2020.

Автор: Рено Ламбер

Източник: bg.mondediplo.com

Facebook

Twitter



Shares