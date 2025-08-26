Протест под наслов: „Отпор срещу диктатурата!“

„Демокрацията е в опасност, Правосъдието е в кома!

Скритата власт стана явна!

Държавните органи са овладени и превърнати в лични бухалки на престъпна групировка, оглавена от Делян Пеевски и Бойко Борисов, които формално не са част от властта, но са превърнали държавата в своя държанка. Властта им се крепи от един самозванец, уж изпълняващ функциите главен прокурор, и един изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд в грубо нарушение на Конституцията.

Вече видяхме и знаем, че липсата на правов ред руши свободата и не е просто заплаха, а реална опасност дори за живота ни – нашият, но и този на децата ни.

ТОВА ТРЯБВА ДА СПРЕ! Сарафов не трябва да бъде главен прокурор, подобните нему също! Имаме шанс да ги спрем, но само ако сме много, ако сме непреклонни и сме ЗАЕДНО!

Каним всички свободомислещи български граждани да положим началото на решителен ОТПОР срещу настъпващата диктатура, която унищожава човешки съдби и ограбва нашето общо бъдеще.

Първият ни протест ще се проведе на 03.09, сряда, от 18.30 ч., с начален пункт Съдебната палата и шествие до Народното събрание и Орлов мост с интересни отбивки по пътя.

Носете си, молим, български и Европейски знамена и личните си послания срещу мафията, присвоила си държавата!“

Инициатива „Правосъдие за всеки“

