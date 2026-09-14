„Прогресивна България“ учреди общинска структура в Ботевград

Даниела Колева беше избрана за председател, а Андрей Андреев ще бъде организационен секретар

В Ботевград беше учредена общинска структура на „Прогресивна България“, с което организацията продължава разширяването си на територията на Софийска област.

За председател на новата местна структура беше избрана Даниела Колева, а постът на организационен секретар беше поверен на Андрей Андреев.

На учредителното събрание присъства и народният представител Здравко Марков, който поздрави членовете на новосъздадената структура и им пожела успех в предстоящата работа.

С учредяването на организацията в Ботевград „Прогресивна България“ прави поредна стъпка към изграждането на свои местни структури в Софийска област.