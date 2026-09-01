„Прогресивна България“ учреди местна структура в село Куманово

Новият клуб е част от разширяването на организационната мрежа на партията в община Аксаково

„Прогресивна България“ продължава изграждането на местните си структури в община Аксаково. Партията учреди свой клуб в село Куманово, като част от усилията за разширяване на присъствието си в населените места в общината.

Учредяването се проведе в присъствието на народния представител проф. д-р Олга Борисова, която е общински председател на „Прогресивна България“ – Аксаково, общинския организационен секретар Мариана Хайдутова и областния организационен секретар Атанас Михов.

Татяна Маринова оглавява местния клуб

За секретар на новоучредената структура в Куманово беше избрана Татяна Маринова. Тя е строителен техник и технически ръководител с близо 60 години професионален стаж. В продължение на осем години Маринова е била и секретар на Народното читалище в селото.

От партията посочват, че създаването на местния клуб е част от развитието на организационната мрежа на „Прогресивна България“ в община Аксаково и има за цел да създаде условия за по-активна работа с местната общност.