Нови структури на формацията вече има в Златица, Пирдоп, Челопеч и Мирково

„Прогресивна България“ учреди четири нови общински организации в София област – в Златица, Пирдоп, Челопеч и Мирково. Бяха избрани и ръководствата на местните структури.

В Златица за председател е избран Пламен Александров, а организационен секретар е Петьо Муховски.

Начело на организацията в Челопеч застава София Торолова, а Пламен Вътев е избран за организационен секретар.

Председател на структурата в Пирдоп е Нели Герова.

В Мирково за председател е избран Петър Мутафов, а организационен секретар е Андрей Станчев.

От „Прогресивна България“ поздравиха новоизбраните ръководства и членовете, участвали в учредяването на организациите.

Според формацията създаването на новите структури е част от разширяването на присъствието ѝ в София област и изграждането на мрежа от местни представители, които познават проблемите на своите общини и могат да работят за конкретни решения на местно ниво.