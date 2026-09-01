„Прогресивна България“ създаде общинска организация в Дупница

За председател на местната структура е избран Петьо Кюркчийски, а организацията обяви като свой приоритет постоянния диалог с гражданите

Политическа партия „Прогресивна България“ създаде своя общинска организация в Дупница. В местната структура се включват представители на различни професионални сфери, сред които културата, спорта, здравеопазването, образованието, стопанската дейност и гражданските инициативи.

От партията посочват, че членовете на организацията са обединени около целта да работят за развитието на Дупница и за решаването на въпроси, важни за жителите на града и региона.

Петьо Кюркчийски оглави структурата

За председател на общинската организация е избран Петьо Кюркчийски. Той е роден в Дупница през 1981 г. и е с техническо образование. Според предоставената от партията информация Кюркчийски е пилот-инструктор на свръхлеки въздухоплавателни средства, летателен директор на АСАБ, председател на Аероклуб „Хвърчащите хора“ и доброволец към Доброволческото формирование в Дупница. Той е и сред учредителите на „Прогресивна България“.

„Дупница заслужава хора, които са близо до гражданите и работят заедно с тях. Силна държава се гради от работещи местни общности, почтеност и отговорност“, заяви Кюркчийски.

По думите му новата структура ще бъде отворена към хората, които искат да участват активно в развитието на града.

„Няма да обещаваме чудеса. Ще изградим силна и активна структура – отворена за всеки, който иска развитие за нашия град и сигурно, справедливо и прогресивно бъдеще за страната“, допълни той.

Обявиха постоянния диалог с гражданите за свой приоритет

Новосъздадената общинска организация заявява намерение да поддържа постоянен диалог с жителите и да търси конкретни решения по важните за Дупница и региона въпроси.

От „Прогресивна България“ съобщават още, че има интерес към членство, като структурата остава отворена за нови членове и симпатизанти, които споделят принципите и целите на партията.