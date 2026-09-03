„Прогресивна България“ разширява структурите си: Учреди партийни организации в цялата община Кнежа

Славей Тоширов е избран за председател на новата общинска организация, а местни партийни клубове са създадени във всички населени места

„Прогресивна България“ разширява местните си структури, като в община Кнежа вече са учредени общинска партийна организация и местни клубове във всички населени места на общината.

На учредителното събрание за създаването на общинската структура за неин председател е избран Славей Тоширов.

Паралелно с това са определени и председателите на местните партийни клубове.

В село Бреница структурата ще бъде ръководена от Станимир Мирчашки, в село Еница председател е Глория Николаева, а в село Лазарево – Цветан Иванов.

С учредяването на новите организации „Прогресивна България“ изгражда местна партийна мрежа на територията на цялата община Кнежа.