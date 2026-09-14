„ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ“ откри първия си офис в Дулово

Партията разширява структурите си в област Силистра и се подготвя за предстоящите президентски избори

Първият в област Силистра офис на „ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ“ извън областния град беше открит в Дулово. Събитието е част от разширяването на местните структури на политическата формация в региона.

Преди официалното откриване народните представители Слави Василев и Димитър Тодоров проведоха среща с членовете на общинската организация на партията.

По време на събранието към „ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ“ бяха приети 12 нови членове, а за организационен секретар на общинската структура беше избран Ивайло Иванов.

От партията посочват, че общинските ѝ организации в област Силистра се подготвят за активно участие в предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент на България.

Откриването на офиса в Дулово е поредна стъпка в изграждането на местните структури на „ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ“ и засилването на организационната ѝ дейност в областта.