„Прогресивна България“ обвини „Сега“ в разпространение на информация от фалшива Facebook страница

От партията заявиха, че са уведомили компетентните институции за страницата, представяща се за официален профил на политическата формация

„Прогресивна България“ обвини изданието „Сега“ в разпространение на информация, публикувана от Facebook страница, която според партията е фалшива и се представя за неин официален профил.

От политическата формация заявиха, че въпросната страница няма отношение към тях и че за случая вече са информирани компетентните институции.

„„Сега“ явно не различава истината от лъжата и тиражира фалшива новина от фалшива страница на „Прогресивна България“ във Facebook“, се посочва в позицията на партията.

От „Прогресивна България“ допълват, че са решили публично да информират както медията, така и обществото за случая.

След позицията на партията „Сега“ публикува информация, че според „Прогресивна България“ Facebook страницата е фалшива и че от формацията са я докладвали.