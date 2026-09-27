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Политика и анализи

„Прогресивна България“ обвини „Сега“ в разпространение на информация от фалшива Facebook страница

Недялко Тенев

От партията заявиха, че са уведомили компетентните институции за страницата, представяща се за официален профил на политическата формация

„Прогресивна България“ обвини изданието „Сега“ в разпространение на информация, публикувана от Facebook страница, която според партията е фалшива и се представя за неин официален профил.

От политическата формация заявиха, че въпросната страница няма отношение към тях и че за случая вече са информирани компетентните институции.

„„Сега“ явно не различава истината от лъжата и тиражира фалшива новина от фалшива страница на „Прогресивна България“ във Facebook“, се посочва в позицията на партията.

От „Прогресивна България“ допълват, че са решили публично да информират както медията, така и обществото за случая.

След позицията на партията „Сега“ публикува информация, че според „Прогресивна България“ Facebook страницата е фалшива и че от формацията са я докладвали.

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