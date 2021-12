Проф. Антоанета Христова: Властта си Радев е подсигурил, Петков и Василев са в риск

Проф. Антоанета Христова, политически психолог, в седмичното обзорно политическо предаване „Беновска пита“ във facebook.com/iliana.benovska и в youtube.com/Беновска пита-Радио К2 и по Радио К2 на 93.9MHz на 4-ти декември 2021 г., заяви позиции по следните теми:

Проф. Христова пожела успех на “Радио К2” по случай 13-тия рожден ден на медията. Беновска благодари и пожела да изгледат коментара на седмицата преди да започнат разговора.

Беновска: Клетвата по Конституцията на Радев и „Промяната“ ще е тяхната „магистрала „Струма“ ли? А, Радио К2 навърши 13 години!

Депутатите в 47-ото НС положиха клетва.

Закле се и Кирил Петков, бъдещият министър-председател от „Продължаваме Промяната“, който наруши Конституцията според КС, защото стана министър на икономиката с гражданство в Канада.

На мига връчих Конституцията на Кирил Петков. Той си я взе с усмивка и си тръгна с нея в ръка.

За разлика от Румен Радев, който не прие Конституцията от мен, като че ли страниците ѝ са намазани с отрова…

В 47 НС Радев благосклонно аплодира депутатската клетва в Конституцията. Дали защото, също, наруши Конституцията като назначи за министър Кирил Петков, гражданин на Канада?

Клетвата по Конституцията на Република България е клетвен текст, дефиниран в Конституцията на Република България.

Чл. 76, ал. 2 в Глава Трета. Народно събрание от Конституцията гласи:

На първото заседание народните представители полагат следната клетва: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.“

Клетвата се полага, съгласно чл. 76 от Глава Трета. Народно събрание, чл. 96 от Глава Четвърта. Президент на Републиката и чл. 109 от Глава Пета. Министерски съвет, от следните лица, встъпващи в държавна длъжност:• народните представители на Република България (чл. 76),• президента и вицепрезидента на Република България (чл. 96) и• членовете на Министерския съвет на РепубликаБългария (чл. 109)

Каква ще е нашата българска орис?! С 47 НС и правителство в състав:

Първи: „Продължаваме промяната“. Да видим какъв „вятър на промяната“ ще повее от Кирил Петков и Асен Василев в ББР и кои ща са новите „чичко паричковци“. И да видим какъв нов „морал на промяната“ ни донесе фамозната шефка на ДКК Ваня Караганева – дупеща се пред огледалото по жартиери.

Втори: Не БСП – а лично Корнелия Нинова – завинаги начело на БСП. Щели да ѝ разкрият Персонално министерство… Предлагам да ѝ създадат Министерството на щастието – както е в Абу Даби. Там жена е министър на щастието. Корнелия язди кобила, върти крушовицки баници, но и върти и гюбеци не с кого да е, а с бохема Горан Брегович.

Трети: ИТН. Остава да видим какви са „гащите бански“ на Тошко Африкански на Слави от ИТН. Защото Слави – исполин по ръст и по слава – се срина до ръста на Тошко Йорданов. И. Дали? Ние, по-височките журналисти – като мен или Митко Патарински от „Блиц“, или Лъчко Лисицов от „Флагман“ трябва да си носим столче, като взимаме интервю от Тошко Йорданов? И да го качваме да стъпи на столчето?

Четвърти: ДБ. И генерал Атанас Атанасов ще трябва да го караме да стъпва на столче – да повиши политически ръста на ДБ. А, за Христо Иванов ще има изненади: я, от Лозан Панов, я, от Иван Гешев, я, от Сотир Цацаров, я, от Лаура Кьовеши.

Иначе. Има и хубави неща в живота…

Радио К2, на “въпреки“ на КРС – Октопода Веселин Божков, на Медийния Октопод – Красимир Гергов и на Политически Октопод – Цветан Цветанов на 4.12.21-ва става на 13 години!

Да сме живи и здрави.

Аз съм Беновска. И ще продължа да питам. Защото няма кой.

Вятърът на промяната ли е “Продължаваме промяната”?; Процесите в политическия спектър; Корнелия Нинова

“The wind of change” ли са 47 НС и кабинета на “Продължаваме промяната”? Каква е Вашата оценка?” попита Беновска. Проф. Христова заяви, че “wind ofchange” променя България доста отдавна и страната постоянно е в процес на вятър на промяната. “Не мога да се впечатля от процес на промяна. Въпросът е посоката. Тъй като сме свидетели на тази промяна от 90-та година насам, мога да споделя рисковете на случващото се в България в момента, както и неговите надежди. Най-интересната динамика, която се развива пред очите ни, е това, което се случва в център-лявото пространство. Вятърът на промяната идва вляво не толкова вдясно. Вдясно ще стане любопитно дали оцелява, дали се преформатира или запазва, и дали има бъдеще в една следваща фаза” каза проф. Христова, уточнявайки, че визира Бойко Борисов. “Борисов в залезът на боговете ли е, или ще изгрее отново?” попита водещата.Политическият психолог заяви, че това зависи от това как ще протекат процесите вляво. “Ляволибералнатаидея е изключително подкрепена от външни фактори, големите външни сили – по отношение на Америка е най-видимо. България много дълго време остана в една консервативна ниша, която не допада на интересите на по-големите сили, защото тази ниша предопределя политическата ни позиция, спрямо Северна Македония, спрямо Истанбулската конвенция. Най-вече Северна Македония, защото там имаме стратегическа територия, която е близо до нас и която може да бъде от интерес” коментира политическият психолог. Беновска отбеляза, че политиците ни са в леко раздвоение – президентът Радев, говорителите на новото мнозинство. “Повечето политици винаги е трябвало да балансират, особено след 90-та година” каза проф. Христова по повод вица, който Беновска разказа за Тито и неговата политика на “и тук ми е добре, и там ми е добре”. Проф. Христова подчерта, че е важно дали лявото ще се преформатира – Нинова държи козовете си, защото представлява БСП, но от друга страна е притисната да преформатира лявото и да се влее в нова ляволибералнаформация, която да засили присъствието на ляволибералното. Беновска отбеляза, че Нинова е политически и житейски сръчна – язди кобила, върти баници. “Тя е дялан камък и смятам, че ще даде отпор, защото има силен коз – все още БСП е жива, колкото и процента да има в нея” смята проф. Христова.

“Няма ли да я съблазни идолът на съвременните жени – Кирил Петков с някое министерство, вицепремиерско място?” попита Беновска. Политическият психолог коментира, че той има по-специфично излъчване за дадена възрастова група и едва ли би я съблазнил.

ГЕРБ

“Сега е много важен момент за развитие на дясното и ГЕРБ специално и да се свършат разни неща, които не бяха свършени по време на управлението на ГЕРБ и то е свързано със запазването на идентичността, групата и единството на хората, които са вътре – на членовете и на симпатизантите, на посланията за това, че партията има перспектива и работи за хората около нея” каза проф. Христова. Беновска отбеляза, че проф. Христова е била лектор на младежкото ГЕРБ в Арбанаси. Водещата попита политическият психолог какво е видяла и какви въпроси са ѝ задавали по време на лекцията. Проф. Христова сподели, че е имало много млади хора, живи, притеснени от развиващите се процеси и по отношение на бъдещето на партията. “Имаше много страх, особено в малките градове, за много силен натиск на ниво администрация върху членовете на ГЕРБ. Чудеха се как да дадат отпор и как да се справят с този вид натиск. Такива неща вълнуват почти всички партии, които минават в опозиция и това е част от историята на нашия политически живот. Това е неумението да запазим компетентната си администрация, ако има такава и да селектираме през законодателство и през политики, които са на местно ниво и да се запазват тези, които могат, знаят и имат добър опит в управлението на администрацията, а не винаги партизанщината да бъде водещият принцип при подбор и селекция” коментира проф. Христова.

ДПС; Съмненията на обществото в машинния вот

Беновска отбеляза, че ДПС вчера са подкрепили кандидата за председател на НС Никола Минчев, предложен от ПП. “Каква е тактиката на ДПС? Те вдигнаха едно място нагоре позициите си в това НС, увеличиха депутатите си, но бяха отправили доста люта закана, че Радев няма да е президент, но той стана” попита Беновска. Проф. Христова отбеляза, че е имало леко разочарования от силата и влиянието на ДПС. “Вие чухте от Илхан Кючюк много точен отговор – правилата на демокрацията казват това, че председателят на парламента се излъчва от най-голямата политическа партия” каза политическият психолог.

Тя сподели, че е убедена в съмненията на обществото по отношение на машинния вот и от гледна точка на обществените нагласи не е добре обществото да има съмнения за процеса на гласоподаване и възможно манипулиране на машините. Беновска подчерта, че обществото се съмнява и в ефикасността на ваксините срещу ковид. “Аз лично бих искала да участвам в такъв процес за събиране на доказателства, базиращи се на факти и експерименти, за влиянието на машините и степента на тяхната сигурност” заяви проф. Христова. Беновска сподели, че от дълги години иска да се организира преброяване на бюлетините след като излязат протоколите и резултатите, но се е оказало невъзможно, защото събират бюлетините от едно училище в един чувал. “Вие като анализатор, ние като медия, проф. Иван Тодоров като един от най-видните ни юристи – дали пък да не направим едно предложение да могат тези разписки, които излизат от машините, ако продължи машинното гласуване, да могат публично да се преброят пред очите на медиите накрая” предложи Беновска. Проф. Христова подчерта, че няма нищо против и отбеляза, че все още няма протоколи за преброяването, а Беновска добави, че има, но те имат сериозни разминавания. Политическият психолог подчерта, че държи експерименталната ситуация да бъде чиста и отразена, както и да се упражни международен контрол.

Президентска република

“Скрита президентска република ли ще бъдем чрез влиянието на хегемонията на “Промяната продължава”?” попита Беновска. Проф. Христова определени въпроса като много важен. Политическият психолог заяви, че ПП са функция на президента и връзката е двойна и удебелена. “Въпросът е, обаче, че винаги в процесите в политиката отделните политически партии постепенно започват да се автономизират. Моят въпрос е – тази плътна връзка в кой момент ще бъде автономизирана и за сметка на кого – за сметка на ПП или за сметка на президента? Но президентът няма какво да губи, в голяма степен той си е гарантирал следващите години, в които ще бъде президент. На него му е по лесно от тази гледна точка на статут и властова позиция. ПП има повече какво да губи, тъй като ходовете ще бъдат рискови” анализира проф. Христова. Тя отбеляза, че това зависи от министрите, които ще бъдат назначени, от степента на отвореност към определени законови промени, от готовността за конституционни промени. Проф. Христова подчерта, че посланията им ще проектират готовността им за поемане на риск.

Кадрите на “Продължаваме промяната”

“На сцената, засега, виждаме само 2-3 действащи герои – Кирил Петков, Асен Василев, Даниел Лорер и предполагаемият министър на транспорта Николай Събев, собственикът на “Еконт”. Ако се окажат в недостиг на годни кадри?” попита Беновска. “Това е голямата тема, защото годността е въпрос, на който ще си отговаряме в следващите дни и как ще бъдат управлявани кризите в България и как ще се управляват финансите на България. Защото извън това кой ще бъде назначен, втората голяма тема, върху която ще видим размяна или поставяне на шпаги, е за методите, средствата, подходите, философията за намиране на финанси за бюджета и това е индикаторът за това дали ще продължи тази коалиция дълго” каза проф. Антоанета Христова.

Така завърши разговорът между проф. Антоанета Христова и Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване “Беновска пита” по “Радио К2” и на живо във Фейсбук и Ютюб на 4-ти декември 2021 година.