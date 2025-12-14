Проф Александър Маринов: Пеевски и Борисов вън от политиката, Радев е новата алтернатива!

проф. Александър Маринов, ПП „България може“, пред Илиана Беновска в youtube ТВ Беновска пита-Радио К2, фейсбук страницата на предаването “Беновска пита”, профила Iliana Benovska, Радио К2 и Канал 3 на 13-и декември 2025 година.

Протестите срещу кабинета Желязков.

„Бяхте ли на протестите, като представител на академичната общност и как гледате на участието на поколението gen Z?“, попита водещата Илиана Беновска. Александър Маринов отвърна, че самият той не е бил на протестите, но много негови студенти са участвали. Разговаряли са и те се опитат да разберат каква е ролята им с какво могат да бъдат полезни. Водещата пусна запис от изказвания на млади хора от протеста на 1-ви декември 2025:

Нищо не искам да им казвам, искам просто да изчезнат, да се махат и да не ги виждаме повече!

Че сте пълни смешници!

Довиждане, сбогуваме се с вас!

Ще ви свалим!

Пожелавам да ви разследват в най-скоро време!

Мястото ви е в затвора, господа!

Да умрат!

Как не ви е срам? Нямате ли ей толкова съвест? Не ви ли е гадно, че карате толкова много хора да са тук днес, да страдат, да се притесняват, да бягат в чужбина? Не ви ли е срам?

Долу ръцете от моето си бъдеще тук! Не в Германия, не на Терминал 2! Тук в София, в Софийския университет!

Няма да бягаме повече!

Искрено се надявам и двамата да си намерят някое ебати якото пиче и тамън като тръгнат да …… , да им увехне като на препикано мушкато просто! Ясно да им е просто, че не стават, не струват!

Г-н Борисов, искам да Ви кажа, че ние няма да спрем само с този протест! И колкото и провокатори да пращате, и колкото и тегави да се окажете, ние ще се окажем още по-тегави и няма да ви дадем това, което искате! А това е свободийката и подчинението на българския народ! Не, няма да се подчиним!

Когато па, когато па, когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен!

Водещата помоли своя събеседник за анализ. Проф. Маринов отвърна: „Трудно е да се направи анализ. Всеки протест има различни лица с различни психологически особености, различно възпитание. Не видях мои студенти. Една част от тези хора ги разбирам много добре и съм съгласен с тях. Други мисля са малко по-емоционални и агресивни. Но това е неизбежно в такива тежки времена всичко можем да видим!“.

Водещата показа на събеседника си снимка на протестираща, която е гола от кръста нагоре. Маринов отвърна, че има всякакви хора, но това не определя същността на събитията в тяхната цялост. В парламента също могат да се видят всякакви хора. Той продължи: „Пуснаха един клип как едно магаре влиза в парламента на Пакистан и хората се чудят. Аз смятам, че едно магаре влезе в българския парламент, ще намери много свои събратя, даже може да получи чувство за превъзходство над тези, които са в парламента!“.

„Да вкарам малко хумор, дали някои от тези магарета не са влезли вече?“, попита водещата. Александър Маринов отвърна: „Да не обиждаме магаретата, някои от тях имат и хубави черти! Имат търпение, една доброта, смиреност, което не е характерно за нашите представители! Вие си спомняте, е НС не винаги е изглеждало така!“.

Твърденията, че Радев ще основе своя партия.

„Президента Радев, говори се, че щял да основава своя партия на 20-и декември в някакъв хотел, който е на „Свети Влас“, „Несебър Мариета палас“, или някъде по морето, на който хотел му поискали, според собственика, удостоверение, че сградата е противоземетръсна. Иначе щели да го затворят. И той го свързва с учредяването на тази партия! Венелин Ташев се казва собственика. Ако всичко това се окаже вярно, извинете, но този хотел е приватизиран от едно време, поне 10-15 години е в ръцете на този собственик и досега не е срутил. Дали ще се срути за партията на Румен Радев?“, попита Беновска. Александър Маринов отвърна: „Може да се срути от аплодисменти! Не знам дали това е вярно, но ако говорим сериозно, аз нямам информация, нито пък съм канен! Което е обяснимо, защото аз съм член на друга партия, не мога да се включа във втора партия. Все пак има изисквания, многоженството в политиката, в преносния смисъл, не се толерира от закона! Нямам информация и не знам как би се случило, защото Радев още е президент, той не може да участва в учредяването, в точния смисъл на думата! Оттам насетне започват догадки!“.

ПП „България може“.

„Вашата партия „България може“, миналата година я основахте, тогава направихме включване, някак не виждам много да присъствате в политическото пространство, а идват предсрочни избори?“, попита водещата. Александър Маринов отвърна, че работят упорито и няма нужда да се шуми на този етап. Създадат се структури по места. Това е сериозен въпрос, а основното усилие на партията е да се готви за редовните местни избори след година и половина. Това означава да се подберат хиляди хора, които да бъдат кандидати за едни от най-важните позиции в политиката. Там трябва да се работи внимателно и отговорно.

Комуникацията му с президента Радев.

„Вие бяхте председател на стратегическия съвет при президента. После нещо се разделихте. Как стана тази раздяла?“, попита Беновска. Александър Маринов отвърна, че този съвет е престанал да съществува. Той добави, че с удоволствие помага с мнение на всеки, който има интерес, в това число и на президента. За това не е нужно да заема формална позиция. Стига някой да поиска съвета му, защото непоискани съвети не се дават!

„Вие с президента Радев не общувате ли хич?“, попита Беновска. Събеседникът ѝ отвърна, че комуникират, както с президента, така и с вицепрезидента, има доста поводи да разменят мнения. „Накъде гледа Радев, не питам за партията, а за България?“, продължи водещата. Маринов отвърна: „Според мен той гледа с безпокойство и осъзнаване, че към него са възложени големи надежди и очаквания! Което може да бъде доста обременяващо, защото от българските политици никой нищо не очаква и не се надява. А Радев е обременен с много големи очаквания. Споменахте в анонса за спасител, аз не смятам, че може да има спасители, но много хора смятат образно, че за това става въпрос! Да се появи един политически лидер, държавник, който да има куража, да поведе страната, да поеме отговорност, да не мишкува! Това е голямо бреме, очакването, надеждите! Които трябва да бъдат изпълнени, а хората не са склонни да чакат до безкрай!“.

„Познаваме се отдавна, мога да направя тази оценка, тя е факт, бяхте и председател на БСП София. Може ли да анализирате последната публична изява на президента!“, продължи Беновска и пусна запис от брифинг на президента Радев от 9.12.2025 т.:

11.12.25-та

Иначе. Оставка на правителството Борисов Пеевски.

„Блясъците на умотворенията“ на Радев:

9.12.25-та

Медия: Вашият коментар за протестите, които ще се проведат утре и за протестите, които се провеждат днес под надслов „Не на омразата“?

Румен Радев: Първо, ако не забелязвате, управляващите изобретиха нов жанр – протест в подкрепа на властта! Навремето на това му викахме манифестация. Но това не може да скрие очевидното, а то е, че недоволството е масово! Българите са възмутени от арогантността и високомерието, от провокациите, които олигарсите устройват, за да дискредитират протеста на свободните хора. Като казвам свободни хора, в момента службите и специализираните структури на МВР са заети, са впрегнати от същите тези олигарси срещу техните политически опоненти. Предупреждавам, че това е груба злоупотреба с власт и за нея ще се търси отговорност! Предупреждавам също служителите на реда да не петнят честта на пагона и да не жертват своето професионално бъдеще заради хора, които утре ще ги зарежат и ще избягат със своите частни самолети!

Медия: От кого са впрегнати, г-н президент?

Румен Радев: От същите тези олигарси, които стоят отгоре и консумират цялата власт! На всичкото отгоре те организират и правят опити за етническо напрежение. Но България не им е бащиния, България е на всички българи, млади и стари! И площадът не е място за разединение, той е място за единение! И който дели българите на етнос или поколения, работи за своите партийни интереси, а не за България. И аз призовавам, когато протестираме да спазваме закона и да не забравяме за какво сме се събрали. А това е вярата, че България на закона е възможна и заедно сме по-силни от мафията!

Медия: Вашият коментар за втория вариант на бюджета?

Румен Радев: Аз за първия вариант казах, че това е бюджет на измамата, а сега ще кажа, че е бюджет на отложената измама. Защото цялото това натоварване на бизнеса и на българите е отложено и ще се случи пак от следващата година от 2027! Но вижте, едно от нещата, които тревожат хората и ги карат да излизат на площадите, че както и да изглеждат цифрите в бюджета, докато те са в ръцете на същите тези олигарси, българите не вярват, че този бюджет ще се харчи в техен интерес!

Медия: Все повече започват да говорят, че ще излезете от президентството с Ваша партия. Като че ли въпросът не е дали, а кога. Готов ли сте да излезете със свой политически проект от институцията?

Румен Радев: Ще го направя, когато най-малко го очаквате!

Беновска продължи: „Какво казва Радев?“. Александър Маринов отвърна, че това в голямата си част са безспорни констатации. Той продължи: „И за бюджета е вярно, и за разделението е вярно. Въпреки че времето е такова, че не може да няма разделение! Има разделение и трябва да се направи избор, защото не са само няколко души, които създадоха и крепят този модел срещу който протестират много хора! Това е една клиентела, която не е малка и се храни от този модел. Големият въпрос е какво точно да се направи, каква икономическа и социална политика. Много въпроси има, които нямат отговори. Повечето от тези въпроси нямат един отговор, а няколко възможни и трябва да се решава. А в демокрацията се решава чрез избори. Площада може да свали едно правителство, но не може да изработи политиката и бюджета на следващото, няма как! Така че трудното предстои!“.

„Оттук идва въпроса, ако президента Радев, всичко е в условно наклонение, влезе в НС със своя организация, ако и вие от „България може“ влезете, възможно ли е да намерите допирни точки за България, за националните ценности, за нас, гражданите на тази държава и да се обедините, да се коалирате? Или тематични коалиции?“, попита Беновска. Александър Маринов отговори, че ако има предпоставки и близост на ценностна основа, би могло да се води сериозен разговор за обединяване около някаква разумна, но реформистка политика!

„Изинявайте, че Ви коригирам, но не реформистка, а реформаторска! Реформистка е школа в политическата философия, която е свързана по-скоро с отклонения!“, отбеляза Беновска. Александър Маринов отвърна, че се съгласява със забележката, но трябва да се реформира по някакъв начин системата, защото така не може да продължава. Въпросът е каква ще е цената и кой ще я плати.

Оценката му за действията на Борисов.

„А ако тръгнем отгоре надолу, каква е оценката Ви за Борисов?“, попита водещата. Маринов отвърна: „Борисов изживява финала на политическата си кариера, предполагам, че този финал ще бъде горчив!“. Беновска попита може ли Борисов да стане президент. Събеседникът ѝ отвърна, че не може и никога не е могъл. Той продължи, че на Борисов му трябва подкрепата на Делян Пеевски, за да бъде избран за държавен глава. Но след внезапно подадената оставка има някакъв разрив между тях!

„Предните дни, ако забелязахте, имаше тук един заместник-държавен секретар за някакъв форум. Борисов се срещна с него. Забелязахте ли, че с доста голямо закъснение почти от цял ден той се срещна с Искра Михайлова и Станислав Анастасов, но не се срещна с Делян Пеевски! А Пеевски в това време беше в Кърджали. Знаете ли причината защо не се е срещнал? Заместник-държавният секретар е отказал категорично да се срещне с Пеевски. Един голям български политик е ходатайствал, но не се е получило и затова Пеевски отива в Кърджали, а този заместник-държавник склонява протоколно да се види, но не заради Пеевски, а заради ходатайстването на един голям български политик! Знаете за кого говоря!“, обясни Беновска.

„Възраждане“.

Беновска попита събеседника си каква е оценката му за „Възраждане“ и Костадинов. Маринов отговори, че ситуацията е благоприятна за тях, но те не помръдват от ситуацията, която заемат. Въпреки че последното интервю на Костадинов е показало съществени изменения в говоренето. Той не говори за НАТО, казва, че не е против ЕС въобще, а е портив този на „Урсулите“, както Костадинов се изразява. Оказва се, че американците не са толкова лоши, а Русия не е толкова безусловно добра. И офертата, че е готов да управлява заедно с Радев. „Той прави някакви маневри, но при досега водената политика от „Възраждане“, те имат някакъв периметър, който не могат да надхвърлят, електорален! Тъй като очаквам социално икономически и технически трудности след 1-ви януари, може би това ще даде тласък на „Възраждане“, ще видим! Но това е някаква хипотеза!“, заяви Маринов.

Водещата попита има допирни точки между „България може“ и „Възраждане“? Маринов отвърна: „Не! Имаме някои декларативни допирни точки, но въпросът е как тези приоритети могат да бъдат реализирани. Съмнявам се, че може да имаме с него допирни точки!“.

ДПС.

„Четвъртата партия е ДПС на Делян Пеевски?“, продължи Беновска. Маринов отвърна: „Не, благодаря!

ИТН и Слави Трифонов.

Водещата попита какво ще се случи с ИТН и Слави Трифонов? Александър Маринов заяви, че ИТН са се изложили много пред собствените си привърженици, пък камо ли да привлекат хора отвън. „Тук не е въпрос за същността на политиката, защото те нямат такава в точния смисъл на думата! Нека да се изразя вежлив, това са много различни от нас хора, с друг стил на поведение, друг манталитет!“, заяви Маринов.

„Казахте, че Пеевски не е знаел за оставката и сте прав. Направи ли Ви впечатление, че ИТН като войници, под команда поискаха една почивка от половин час преди да се гласува вота на недоверие, след което се издекламираха урока?“, попита Беновска. Александър Маринов отвърна: „И те са разбрали в последния момент и сигурно са се молили това да не се случи, но късно е либе за китка, както е казал народа!“.

БСП.

Александър Маринов заяви, че не е останало нищо от БСП от това, в което той е участвал. Хората са съвсем различни. Той добави: „БСП може още веднъж да прескочи бариерата, но те се самоубиха, още повече след крайно унизителното поведение на тяхното ръководство! Тук не е въпроса, че са на погрешни позиции, а че се унижаваха непрекъснато, даваха без да искат от тях! Ако искаш да си в кабинетите на властта, ще даваш, въпрос на избор. Може би е труден избор, но някои хора не биха го направили! Тези го направиха!“.

МЕЧ.

Водещата помоли събеседника си да анализира МЕЧ. Маринов отвърна: „Всички тези нови явления имат една специфична черта. Те са много експресивни, използват силна реторика, изобличават. Но за да има някакъв диалог, трябва да видим по същество каква политика предлагат! Ако има смислени и допирни точки се налага да преглътнеш някои особености на поведение. Както казва американския държавен секретар Марко Рубио в едно интересно интервю, той казва – „Нашият национален интерес е да поддържаме отношения и партньорства с хора, които не бихме поканили на вечеря вкъщи“!“.

„Величие“ и Ивелин Михайлов.

Според Александър Маринов „Величие“ е много странно явление, защото там няма само един пласт! Той продължи: „Ясно е, че там има някакви схеми. Но аз познавам хора, които подкрепят „Величие“ и гласуват за тях. Те са много различни от това, което виждаме като поведение от Михайлов и депутатите от „Величие“. Те са хора с професии, образование! На мен лично начина на говорене на Ивелин Михайлов не ми допада, аз не бих говорил така! Ако неговите избиратели го харесват, окей! Там има двойно дъно, дали е заради някакви религиозни възгледи не знам!“. Водещата попита дали не са масони? Маринов отвърна, че по-скоро говори за дъновизма.

Александър Маринов продължи, че е интересно какво ще се случи с „Величие“, защото повдигнатите към тях в момента обвинения са доста сериозни. Водещата отвърна, че от ГЕРБ са заявили, по отношение на комисията за Сорос, че НС не е разследващ орган и не може да повдига обвинения. Така че и комисията за Исторически парк не е легитимна. Събеседникът ѝ ес съгласи, че НС прекалява с тези комисия, това очевидно са политически инструменти. Според него НС в последните години се опитва да действа като конвент!

„Аз призовавах Михалов да поиска доклада на тази комисия. Отговориха му официално, че такъв доклад няма в секретно деловодство! Тогава на база на какво се култивират тези обвинения?“, попита Беновска. Маринов отвърна, че има органи, които трябва да отговорят.

Какво да очакваме от предсрочните избори?

Александър Маринов заяви, че ако няма нов сериозен участник на предсрочните избори, очаква ожесточена битка между ГЕРБ и ДПС Ново начало за първото място! „Защото Пеевски, доколкото знаем какъв му е характера, няма да прости този номер на Борисов, опита да се изсули! Освен това той очевидно сериозно смята да стане партия номер едно. Няма време да се променят изборните правила, а всички знаем кой контролира основните органи, които имат отношение към провеждането на избори! Видяхме го в Пазарджик! Имаше някакъв паритет досега, относителен, и те не се конкурираха пряко помежду си. За първи път се случи на изборите в Пазарджик. Но ако става дума за клиентела, това е един важен ресурс. Така че, ако изборите са без нов сериозен участник, тогава още от същото!“.

„Казвате без нов сериозен участник. Изключвате ли вашата партия „България може“?“, попита Беновска. Александър Маринов отвърна, че нямат такъв мащаб, че да променят кардинално съотнешението на силите. За тях би било огромен успех да минат бариерата от 4%!

„Ако не ви хързулнат, както направиха с „Величие“, едни чичковци си слагаха дупетата на камерите!“, продължи Беновска. Събеседникът ѝ отвърна: „Зависи какво ще се случи, дали ще се задържи тази вълна на недоволство още 3 месеца, накъде ще се ориентира, колко хора ще гласуват. Аз не споделям тези оптимистични оценки, че на избори след 3 месеца ще гласуват 3 милиона души! А ако се появи нов сериозен играч, а под сериозен играч имаме само една възможност, това е Радев в някаква форма, то тогава ще има сериозни размествания на пластовете, но не мога да прогнозирам точно. Зависи от много неща, кой ще участва, какво ще бъде противодействието и така нататък!“. Така завърши разговорът между Александър Маринов и Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване “Беновска пита” в youtube ТВ Беновска пита-Радио К2, Канал 3 и по “Радио К2” на 13-и декември 2025 година.

