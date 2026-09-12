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Политика и анализи

„Продължаваме Промяната“ подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент

Недялко Тенев

Националният съвет на партията е взел единодушно решение да застане зад кандидатурите им за президентските избори на 25 октомври

Националният съвет на „Продължаваме Промяната“ единодушно е решил да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев като кандидати за президент и вицепрезидент на България на изборите, насрочени за 25 октомври 2026 г.

От политическата формация определят предстоящия вот като избор за посоката, в която страната ще се развива през следващите години.

„На 25 октомври избираме посоката, в която ще се развива България“, се посочва в позицията.

От „Продължаваме Промяната“ заявяват готовност да отстояват демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България.

Решението за подкрепа на президентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев е взето единодушно от Националния съвет на формацията.

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