„Продължаваме Промяната“ изпраща над 100 наблюдатели на изборите за общински съветници в Пазарджик

В неделя, 12 октомври, „Продължаваме Промяната“ ще изпрати над 100 наблюдатели в община Пазарджик, които ще следят за честното протичане на изборите за общински съветници. Сред тях ще бъдат повечетонародни представители на партията, включително бившият министър на вътрешните работи Бойко Рашков – по чието време изборните злоупотреби в страната бяха значително ограничени, както и лидерът напартията Асен Василев и съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ акад. Николай Денков.

Наблюдателите – членове и активисти на „Продължаваме Промяната“ – ще бъдат разположени във всички избирателни секции на територията на общината. Целта е да се предотвратят опити за натиск, купуване на гласове и други нарушения по време на изборния ден. Всички нередности ще бъдат незабавно докладвани на РИК и ЦИК.

Освен наблюдателите на място, 220 души от 27 държави ще наблюдават в реално време видио излъчването от броенето на бюлетините.

„Неделя е решаващ ден за Пазарджик – ден, в който гражданите могат да гарантират, че политиките в полза на жителите на общината ще продължат“, заяви Асен Василев. „Нашата задача е да осигурим честен изборен процес и да защитим волята на гражданите.“, добави той.

Кметът на Пазарджик Петър Куленски, избран от листата на „Продължаваме Промяната-Демократична България“, от началото на мандата си доказа, че управлението може да бъде прозрачно, почтено и ориентирано към хората. В последните месеци общината постигна видими резултати:

• започна програма за пълна прозрачност на обществените поръчки и електронно управление на общинската администрация;

• въведени бяха механизми за граждански контрол върху бюджета;

• стартираха проекти за модернизация на училища и детски градини;

• обновени бяха ключови пътни артерии и паркове;

• привлечени са инвестиции в града, които осигуряват нови работни места.

След разпускането на предишния Общински съвет, който многократно блокираше реформите и проектите в полза на гражданите, предстоящите избори са шанс да бъде излъчено ново мнозинство, което да подкрепя политиките на промяна, прозрачност и нулева толерантност към корупцията.

Facebook

Twitter



Shares