„Продължаваме промяната – Демократична България“ регистрира листата си с кандидати за общински съветници в ОИК–Пазарджик
„Продължаваме промяната – Демократична България“ регистрира днес в Общинската избирателна комисия – Пазарджик своята листа с кандидати за общински съветници за местните избори на 12 октомври. Документите бяха подадени от народния представител от 13 МИР Пазарджик Ивайло Шотев — депутат от 47-ото до 51-ото Народно събрание, заместник-министър на икономиката и индустрията в правителството на акад. Николай Денков, редом до водача на листата д-р Елисавета Генчева и кандидати за общински съветници от коалицията.
Листата с кандидати за общински съветници е съставена от 41 души, представители на ключови сфери от обществения живот на Пазарджик. След регистрацията Ивайло Шотев подчерта: „Подбрахме достойни, принципни и борбени хора, които не се поддават на натиск. Такива личности са противоотровата срещу „вечните“ общински съветници, които мандати наред саботираха развитието и доведоха до упадък родния ни град. Пазарджик заслужава общински съвет с висок заряд за промяна, който мисли единствено за добруването на общината. И го доказва с делата си. Такива са и нашите кандидати – граждани с неопетнено и разпознаваемо минало, с достойно и прозрачно настояще и мотивирано бъдеще, което да градят заедно за нашия град.“
Д-р Елисавета Генчева, водач на листата, изтъкна: „Продължавам да вярвам, че бъдещето на България е на младите в тази коалиция, на способните, безкористните, отговорните, необременените, ентусиастите, високообразованите, професионалистите – тяхната смела визия за света може да направи Пазарджик по-добро място за живеене. Време е ние, гражданите, да поемем своята отговорност и се преборим за прозрачно управление, справедлива съдебна система и равенство пред закона, за приключването на завещани корупционни практики и привилегировани фирми, социална справедливост, гласуване по съвест и морал в политиката. Само така Пазарджик ще поеме по нов път и ще разруши статуквото на предишните мандати разрушително управление.“
Ето кои са и кандидатите за общински съветници на „Продължаваме промяната – Демократична България“:
1. Д-р Елисавета Георгиева – акушер – гинеколог
2. Владислав Петков – инженер
3. Нона Загорска – биотехнолог
4. Елена Тетева – хореограф – педагог
5. Петър Нгуен – учител по български език и литература
6. Ненко Чолаков – треньор по плуване
7. Елвира Панкова – адвокат
8. Христо Стефанов – инженер
9. Петя Стоянова – Иванова – финансист
10. Любомира Сребрина – учител по английски език
11. Надежда Михайлова – филолог
12. Драгомир Рибаров – предприемач
13. Анелия Тошкина – предприемач
14. Борис Костадинов – учител по физическо възпитание и спорт
15. Тодор Рангелов – инженер
16. Ангел Христосков – агроном
17. Даниел Русев – софтуерен инженер
18. Иван Костов – агроном
19. Кирил Ламбрев – земеделски производител
20. Тодор Пенков – футболен рефер
21. Боян Ангелов – специалист към Спешна помощ
22. Георги Димитров – икономист
23. Никола Димитров – специалист логистика
24. Виктория Вачева – ерготерапевт
25. Власаки Шангов – икономист
26. Трифон Игнатов – софтуерен инженер
27. Дяко Куюмджиев – предприемач
28. Димитър Иванов – икономист
29. Юлияна Дамянова – счетоводител
30. Вера Кръстева – предприемач
31. Георги Мадин – инженер
32. Кристиян Георгиев – мениджър “Човешки ресурси”
33. Борис Петков – счетоводител
34. Христина Илиева – икономист
35. Андриан Тодоров – предприемач
36. Тодор Попов – машинен техник
37. Димитър Минев – мениджър
38. Иван Старев – технически ръководител
39. Николай Добрев – ВиК специалист
40. Славка Калинова – технически сътрудник
41. Кръстьо Порязов – предприемач
От коалицията заявяват, че всеки участник в листата има своята открита биография, доказан професионализъм, свобода на избора и лице, което е едно и също пред всички. Готови са и приоритетите на обединението за участие в работата на бъдещия ОС. „Продължаваме промяната – Демократична България“ споделят силното убеждение, че гласът на гражданите трябва и може да промени Пазарджик и населените места в Общината. И призовават жителите на Община Пазарджик да не оставят живота си „на рафта на времето“, а да си го поискат обратно – за бъдещето и просперитета на Пазарджик.