„Продължаваме промяната – Демократична България“ регистрира листата си с кандидати за общински съветници в ОИК–Пазарджик

„Продължаваме промяната – Демократична България“ регистрира днес в Общинската избирателна комисия – Пазарджик своята листа с кандидати за общински съветници за местните избори на 12 октомври. Документите бяха подадени от народния представител от 13 МИР Пазарджик Ивайло Шотев — депутат от 47-ото до 51-ото Народно събрание, заместник-министър на икономиката и индустрията в правителството на акад. Николай Денков, редом до водача на листата д-р Елисавета Генчева и кандидати за общински съветници от коалицията.

Листата с кандидати за общински съветници е съставена от 41 души, представители на ключови сфери от обществения живот на Пазарджик. След регистрацията Ивайло Шотев подчерта: „Подбрахме достойни, принципни и борбени хора, които не се поддават на натиск. Такива личности са противоотровата срещу „вечните“ общински съветници, които мандати наред саботираха развитието и доведоха до упадък родния ни град. Пазарджик заслужава общински съвет с висок заряд за промяна, който мисли единствено за добруването на общината. И го доказва с делата си. Такива са и нашите кандидати – граждани с неопетнено и разпознаваемо минало, с достойно и прозрачно настояще и мотивирано бъдеще, което да градят заедно за нашия град.“

Д-р Елисавета Генчева, водач на листата, изтъкна: „Продължавам да вярвам, че бъдещето на България е на младите в тази коалиция, на способните, безкористните, отговорните, необременените, ентусиастите, високообразованите, професионалистите – тяхната смела визия за света може да направи Пазарджик по-добро място за живеене. Време е ние, гражданите, да поемем своята отговорност и се преборим за прозрачно управление, справедлива съдебна система и равенство пред закона, за приключването на завещани корупционни практики и привилегировани фирми, социална справедливост, гласуване по съвест и морал в политиката. Само така Пазарджик ще поеме по нов път и ще разруши статуквото на предишните мандати разрушително управление.“



Ето кои са и кандидатите за общински съветници на „Продължаваме промяната – Демократична България“:

1. Д-р Елисавета Георгиева – акушер – гинеколог

2. Владислав Петков – инженер

3. Нона Загорска – биотехнолог

4. Елена Тетева – хореограф – педагог

5. Петър Нгуен – учител по български език и литература

6. Ненко Чолаков – треньор по плуване

7. Елвира Панкова – адвокат

8. Христо Стефанов – инженер

9. Петя Стоянова – Иванова – финансист

10. Любомира Сребрина – учител по английски език

11. Надежда Михайлова – филолог

12. Драгомир Рибаров – предприемач

13. Анелия Тошкина – предприемач

14. Борис Костадинов – учител по физическо възпитание и спорт

15. Тодор Рангелов – инженер

16. Ангел Христосков – агроном

17. Даниел Русев – софтуерен инженер

18. Иван Костов – агроном

19. Кирил Ламбрев – земеделски производител

20. Тодор Пенков – футболен рефер

21. Боян Ангелов – специалист към Спешна помощ

22. Георги Димитров – икономист

23. Никола Димитров – специалист логистика

24. Виктория Вачева – ерготерапевт

25. Власаки Шангов – икономист

26. Трифон Игнатов – софтуерен инженер

27. Дяко Куюмджиев – предприемач

28. Димитър Иванов – икономист

29. Юлияна Дамянова – счетоводител

30. Вера Кръстева – предприемач

31. Георги Мадин – инженер

32. Кристиян Георгиев – мениджър “Човешки ресурси”

33. Борис Петков – счетоводител

34. Христина Илиева – икономист

35. Андриан Тодоров – предприемач

36. Тодор Попов – машинен техник

37. Димитър Минев – мениджър

38. Иван Старев – технически ръководител

39. Николай Добрев – ВиК специалист

40. Славка Калинова – технически сътрудник

41. Кръстьо Порязов – предприемач

От коалицията заявяват, че всеки участник в листата има своята открита биография, доказан професионализъм, свобода на избора и лице, което е едно и също пред всички. Готови са и приоритетите на обединението за участие в работата на бъдещия ОС. „Продължаваме промяната – Демократична България“ споделят силното убеждение, че гласът на гражданите трябва и може да промени Пазарджик и населените места в Общината. И призовават жителите на Община Пазарджик да не оставят живота си „на рафта на времето“, а да си го поискат обратно – за бъдещето и просперитета на Пазарджик.

Facebook

Twitter



Shares