Процедури за нарушение от месец октомври 2025 г.

Европейската комисия предявява иск срещу България пред Съда на Европейския съюз за това, че не е транспонирала изцяло в националното си законодателство правилата на ЕС относно командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт.

С Директива (ЕС) 2020/1057 се въвеждат специални правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и се изменя Директива 2006/22/ЕО по отношение на някои изисквания, свързани с прилагането на социалното законодателство в областта на автомобилния транспорт. Крайният срок за транспониране на директивата беше 2 февруари 2022 г. България и Португалия са единствените държави членки, които все още не са я транспонирали. Комисията намира, че усилията на властите досега са недостатъчни и поради това сезира Съда с искане за налагане на финансови санкции.

Допълнителна информация за тази процедура е налична в съобщението за медиите.

Комисията изпрати също така мотивирано становище на България за това, че не е транспонирала правилно в националното си законодателство Директива 2011/93/ЕС относно борбата със сексуалното насилие и експлоатация на деца, както и с детската порнография.

Комисията изпрати и две уведомителни писма на България за това, че:

не е представила своя доклад относно прилагането на член 5 от Директива (ЕС) 2019/944, която установява общи правила за вътрешния пазар на електроенергия в рамките на ЕС. Съгласно член 5, параграф 9 от директивата, държавите членки трябваше да представят на Комисията доклади относно прилагането на този член до 1 януари 2025 г. Докладите описват необходимостта и пропорционалността на публичната намеса в ценообразуването на електроенергията, включително оценка на напредъка към постигане на ефективна конкуренция между доставчиците на електроенергия и преминаване към пазарни цени.

в рамките на ЕС. Съгласно член 5, параграф 9 от директивата, държавите членки трябваше да представят на Комисията доклади относно прилагането на този член до 1 януари 2025 г. Докладите описват необходимостта и пропорционалността на публичната намеса в ценообразуването на електроенергията, включително оценка на напредъка към постигане на ефективна конкуренция между доставчиците на електроенергия и преминаване към пазарни цени. че не е транспонирала правилно разпоредбите на Директивата за огнестрелните оръжия (Директива (ЕС) 2021/555), която определя общи минимални стандарти за придобиването, притежаването и търговския обмен на огнестрелни оръжия за граждански цели, например за спортна стрелба и лов.

Facebook

Twitter



Shares