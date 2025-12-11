Процедури за нарушение от месец декември 2025 г.

Европейската комисия реши да предяви иск срещу България пред Съда на Европейския съюз поради това, че държавата не е транспонирала правилно Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки.

Комисията смята, че понастоящем българското законодателство изключва определени частни лечебни заведения от обхвата на правилата на ЕС за обществените поръчки дори когато те получават повече от 50% от финансирането си от публични източници. Това изключване не е в съответствие с определението за „публичноправни организации“, посочено в директивата. Въпреки че България е внесла изменения, българските законодатели все още не са ги приели официално. Освен това, дори и да бъдат приети, изглежда, че те въпреки това не биха обхванали всички публично финансирани медицински заведения, което потенциално би довело до продължаване на нарушението. Като се има предвид това и фактът, че не е предоставен ясен график, Комисията реши да сезира Съда.

Допълнителна информация вижте в съобщението за медиите.

Комисията реши да изпрати мотивирано становище на България за това, че не е приложила правилно Директивата относно депонирането на отпадъци (Директива 1999/31/ЕО, изменена с Директива (ЕС) 2018/850 и Рамковата директива за отпадъците (Директива 2008/98/ЕО, изменена с Директива (ЕС) 2018/851). Съгласно тази директива държавите членки трябва да предприемат мерки, за да гарантират, че се депонират само отпадъци, които са били подложени на третиране. Процентът на разделно събиране на битови отпадъци в България все още е нисък, в резултат на което по-голямата част от генерираните отпадъци се депонират. По данни на НСИ, през 2023 г. 24 % от генерираните отпадъци, възлизащи на 757 000 тона, са били директно депонирани без предварителна обработка. Това е само леко подобрение спрямо данните за 2018 г. и на ситуацията все още не е обърнато достатъчно внимание. Също така капацитетът на инсталациите за третиране на отпадъци преди депониране все още е недостатъчен.

