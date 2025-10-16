Приоритетите на ЕП за Европейския съвет през октомври

В сряда сутринта членовете на ЕП ще обсъдят предстоящата среща на върха на ЕС на 23 октомври в дебат с Европейската комисия и Датското председателство.

Преди срещата на държавните и правителствени ръководители в Брюксел на 23 октомври, Парламентът ще обсъди как ЕС може да продължи да подкрепя Украйна срещу агресията на Русия, както и реакцията на ЕС на последните събития в Близкия изток, където освобождаването на останалите заложници и изтеглянето на Израел от Газа последваха първата фаза на мирното споразумение между Хамас и Израел.

На срещата си лидерите на ЕС ще се съсредоточат и върху укрепването на икономическата конкурентоспособност на Европа, ръководени от „Компаса за конкурентоспособност“ и доклада на Марио Драги, които призовават за по-високи публични инвестиции и широкомащабни икономически реформи. Те ще обсъдят и жилищната криза в Европа, политиката за отбрана и сигурност, както и начините за управление на миграционните потоци и осигуряване на гранична защита.

