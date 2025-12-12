Приоритетите на ЕП за декемврийския Европейски съвет

В сряда присъстващите членове на ЕП ще представят своите очаквания за срещата на върха на ЕС на 18 и 19 декември по време на дебат с Европейската комисия и Датското председателство на Съвета.

Очакват се членовете на ЕП да се съсредоточат върху продължаващите усилия на Европа за осигуряване на справедлив и траен мир за Украйна, отношенията със САЩ и стратегическата автономия на ЕС.

На срещата си лидерите на ЕС рамката ще обсъди също такава ситуация в близкия изток, следващата дългосрочна на ЕС (многогодишна финансова), стратегията за разширяване на ЕС, както и начините за управление на миграционните потоци, осигуряване на гранична защита и укрепване на конкурентоспособността на Европа.

