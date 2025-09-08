понеделник, септември 8, 2025
Последни:
Политика

Приоритети за финансиране на общата селскостопанска политика след 2027 г.

Редактор

В сряда членовете на Европейския парламент ще гласуват доклад, в който се определят визията и исканията на Парламента за общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС след 2027 г.

В проектодоклада Парламентът иска увеличен и самостоятелен бюджет за ОСП и засилена пряка подкрепа на доходите за всички активни професионални земеделски стопани. Намаляването на административната тежест и въвеждането на система, основана на стимули за земеделските стопани за постигане на екологични и социални цели, трябва да бъдат в основата на новата ОСП, според текста, приет от Комисията по земеделие и развитие на селските райони на 7 юли 2025 г.

Интересно от мрежата

Вижте още

Забавеният ремонт на ОУ „Каблешков“ в Прослав поскъпва с 1 млн. лв. – ПП–ДБ питат защо

Редактор

Петър Воденски за срещата Путин-Тръмп: Глобалисткият модел приключи! Елитите трябва да си ходят!

Редактор

Биляна Коцева: Който няма любов, иска власт

Редактор

Pin It on Pinterest