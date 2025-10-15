Приемни за граждани на старозагорските народни представители от ГЕРБ – СДС

Приемни за граждани, членове на ГЕРБ и симпатизанти на старозагорските народни представители

Старозагорските народни представители от ГЕРБ – СДС: Маноил Манев, Илиана Жекова и Десита Петкова, организират приемни за граждани, членове на ГЕРБ и симпатизанти на 15 октомври 2025 г.

Приемни на Маноил Манев:

От 11:00 часа в Мъглиж.

От 14:30 часа в офиса на ГЕРБ в Стара Загора.

Приемни на Илиана Жекова:

От 12:00 часа в офиса на ГЕРБ Казанлък ще се срещне с ръководството на структурата на ГЕРБ – Казанлък, с общинските съветници от групата на ГЕРБ в Общински съвет Казанлък и с кметовете от партията на населени места в общината.

От 16:30 до 18:00 часа ще се срещне с граждани в офиса на ГЕРБ в Казанлък.

Приемна на Десита Петкова:

От 12:00 до 16:00 часа в офиса на ГЕРБ в Чирпан.

