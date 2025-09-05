Президентът Румен Радев бе посрещнат от кмета на „ЛЕВИЦАТА!” в Гулянци Лъчезар Яков

По случай празника на град Гулянци президентът на Република България Румен Радев бе посрещнат от кмета на „ЛЕВИЦАТА!” Лъчезар Яков и от областния координатор на коалицията за Плевенска област Иван Мандински.

В своето поздравление към кмета и общинските съветници председателят на ПП АБВ и съпредседател на коалиция „ЛЕВИЦАТА!” Румен Петков подчерта, че Гулянци е ключов град със силно развито здравеопазване, селско стопанство и училищна система.

„Чест е за мен, че именно в този град „ЛЕВИЦАТА!” има кмет, избран още на първи тур. Това е доказателство за доверието на хората и за силата на левицата в местното управление“, заяви Румен Петков.

