Пресконференция на Възраждане – Варна

На, 15 декември 2025 г. (понеделник) от 10:00 ч. ще се проведе пресконференция в офиса на „Възраждане“ – Варна, на адрес: бул. „Цар Освободител“ 36.

Тема на пресконференцията:

Актуалната политическа обстановка в страната.

В срещата с медиите ще участват народни представители и общински съветници от „Възраждане“. Те ще коментират оставката на правителството и предстоящите действия на партията за запазване на българския лев.

Пресконференцията ще се излъчва на живо на страницата на “Възраждане”- Варна в социалната мрежа Фейсбук.

