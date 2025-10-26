неделя, октомври 26, 2025
Политика

Пресконференция на евродепутата Станислав Стоянов в Пловдив

Редактор

На 28 октомври 2025 г. от 9:30 ч. в зала „Пълдин“  на хотел „Тримонциум“ в град Пловдив ще се проведе пресконференция на председателя на европейската партия „Европа на суверенните нации“, зам.-председател на едноименната парламентарна група и председател на делегацията на „Възраждане“ в Европейския парламент  – Станислав Стоянов.

Темата на пресконференцията: 

Работата в Европейския парламент и къде е България в непрестанно променящата се ситуация в Европейския съюз

На пресконференцията ще присъстват:

Станислав Стоянов – евродепутат;

Ангел Георгиев – народен представител;

Емил Янков – народен представител.

Станислав Стоянов посещава Града на тепетата за поредица от работни срещи и за отворена среща с граждани, която ще се проведе в  същия ден от  18:30 ч. в зала „Тракия“ на същия хотел.

