Премиерът Желязков: Гаранциите за сигурност за Украйна трябва да включват подкрепата на европейските и евроатлантическите партньори

Гаранциите за сигурност за Украйна трябва да включват устойчивата подкрепа както на европейските, така и на евроатлантическите партньори. Това заяви министър-председателят Росен Желязков на днешната видеоконферентна среща на държавните и правителствени ръководители на държавите-членки на ЕС. Лидерите обсъдиха резултатите от проведената вчера среща във Вашингтон относно Украйна.

Нашият непосредствен приоритет трябва да продължи да бъде пълното и безусловно прекратяване на огъня в Украйна, посочи премиерът Желязков. Министър-председателят приветства усилията на украинския президент Володимир Зеленски и на президента на САЩ Доналд Тръмп. Желязков беше категоричен, че постигането на всеобхватен мир в Украйна е свързано с пълното зачитане на международното право и международния ред. България заедно с нашите партньори от ЕС и съюзници от НАТО, е готова да допринесе за постигането на рамка за справедлив и траен мир, заяви още министър-председателят Росен Желязков.

