Прекратяване на всякакъв руски енергиен внос

В сряда членовете на Европейския парламент ще обсъдят възможни допълнителни мерки за прекратяване на вноса на енергия от Русия и затваряне на вратичките за внос през трети страни.

Дебатът се провежда в момент, в който Парламентът започва преговори със Съвета по проект на законодателство, целящо прекратяване на целия внос на газ и петрол от Руската федерация. Комисиите на ЕП по промишленост, научни изследвания и енергетика (ITRE) и по международна търговия (INTA) приеха своята съвместна позиция в четвъртък, 16 октомври.

Контекст

Този законопроект идва в отговор на систематичното използване на енергийните доставки като оръжие от страна на Русия, което е документирано в продължение на почти две десетилетия и ескалира с пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г. От поне 2006 г. насам Русия многократно е прекъсвала доставките на газ и петрол към държавите членки на ЕС. Нападението през 2022 г. беше съпроводено с по-нататъшни умишлени манипулации на пазара, което доведе до скок на цените на енергията до осем пъти над нивата от преди кризата и предизвика икономическа нестабилност, инфлация и извънредни ситуации с доставките в единадесет държави членки.

