Предстои икономическа криза, а народът по-беден става!
Акцентите в предаването:
- Преходът, който България вече 36 години извървява, а още не е свършил! Истината за зависимостите и икономическата криза, която още Ричард Ран и Робърт Ът „предвиждат“.
- Българското общество дълго е лъгано, че „Въоръжените сили“ са на високо ниво, а всъщност ние сме с огромни липси на военни способности, като нямаме подводница и многофункционални патрулни кораби. След даването на БТР-и на Украйна и зенитни ракети С-300, то нямаме още други.
- Икономически сме с огромни дефицити като за тази година външният дълг е 18 милиарда лева, а за 2026 година я се залагат още 20 милиарда лева.
- В България се говори за политическо противопоставяне, а не за неизгодни концесионни договори на злато и други. През 2018 година енергийният министър г-жа Теменужка Петкова засекретява информацията с печалбите на концесионера „Дънди Прешъс Металс“, сега тя е министър на финансите, но не казва защо е направила това!
- Къде е пътната карта на „Балкански поток“?
- Защо санкционирани по закона „Магнитски“ се опитват да говорят чрез депутати със САЩ, като желаят санкциите да отпаднат!
- Агресията срещу деца и животни е огромна. Агенция „Социално подпомагане“ и отдел „Закрила на детето“ сякаш не вижда спящите деца и младежи на улицата!
- Ще има ли криза с горива, която да се случи след 21.11.2025 година?