Представители на бизнеса в Русе поставиха наболели проблеми насреща с народния представител от ГЕРБ-СДС Николай Братованов

Широк отклик сред представителите на малкия и средния бизнес в Русе предизвика обявената от народния представител от ГЕРБ-СДС Николай Братованов среща, на която работодателите да споделят проблемите и идеите си. Събитието се проведе в понеделник вечерта в Зала №2 на хотел „Рига”. „Русе е град на традициите и иновациите. Като народен представител изслушвам гражданите по време на приемните си, но съм длъжник на малкия и средния бизнес. Затова днес правя тази среща. Властта не може само да натиска бизнеса, нужно е да го чува, за да работим заедно по проблемите и да търсим решения, за които мога да съм полезен“, каза Николай Братованов и предложи тези срещи да станат регулярни и да се превърнат в традиция, за да се отчита и свършеното по споделените проблеми. Към инициативата на народния представител се присъединиха и общински съветници от ГЕРБ, които също са и представители на бизнеса.

Административната тежест и недостигът на квалифицирана работна ръка са откроиха сред основните спънки пред развитието на бизнеса в региона. Тежката бюрокрация и мудната администрация спират и затлачват проекти, оплакаха се предприемачите и предложиха да се въведе т.нар.мълчаливо съгласие – ако не получиш отговор в определен срок, да се приема за одобрение на представения проект и зелена светлина за действие.

Много голям проблем за светлия бизнес е, че точно той е подложен на най-големи репресии и постоянни проверки от институциите, като понякога контролът се превръща в истинско заяждане за букви и запетаи, докато в същия момент сивият сектор остава сякаш извън полезрението на контролните органи в държавата.

Наемането на работници от трети страни за нуждите на местния бизнес не е реално решение на проблема с кадрите, споделиха собствениците на фирми. От една страна процедурата отнема около година, от друга страна голяма част от хората не се задържат дълго, а търсят начин да стигнат до по-развити страни в ЕВропа. Що се касае до вдигането на минималната работна заплата, бизнесът отчита, че тя не е висока, но гарантирания минимум отнема стимулите за работа и така прави труда по-неефективен. Увеличаването на осигурителната тежест, за да има пари за пенсии, не е работещо в дългосрочен план, посочиха фирмите и посъветваха да се помисли за дългосрочна стратегия от държавата.

Недостигът на квалифицирани кадри извади на дневен ред и проблема с образованието. Дуалното обучение, в което и държава, и работодатели влагат средства, не решава въпроса. Според бизнеса е крайно време да се намали броят на университетите и да се завишат изискванията към студентите. Много от завършилите обучението си не работят според придобитата квалификация, а се насочват в други сфери, независимо от това, което фирмите са вложили в обучението им. Освен това работодателите споделиха, че за традиционни за Русе бизнеси, като химическата промишленост, в града ни не само няма специализирана гимназия, но няма дори паралелка за химици.

Темата за липсата на квалифицирани кадри провокира общинския съветник от ГЕРБ и административен директор на Лечебни заведения „Медика“ Алисе Муртезова да сподели опит и идеи как мисленето в перспектива може да доведе до подготвянето на кадри за бъдещите нужди на работодателите и привличането им с предложение за бъдеща реализация. Тя даде пример с работата в сферата на здравеопазването. Благодарение на активните действия на „Медика” в партньорство с университета и ПГ по електротехника в Русе се подготвят кадри не само по медицинските специалности, но и техници за ремонт и поддръжка на медицинска техника. За да се осигурят служители в нужната сфера на работа, лечебното заведение провежда много срещи по училищата. Представят се възможностите за реализация в съответната професия и се мотивират младите хора да направят от рано своя избор.

Работещите в сферата на иновациите и технологиите се оплакаха, че в технологично отношение Русе изостава, липсва желание и разбиране от страна на общината да се внедрят новите технологии. Освен това липсата на свързаност на Русе с останалата част от България, непознаването на бизнесите помежду им на местно ниво, както и етиката на наетите служители затрудняват развитието на фирмите в региона.

В края на срещата регионалният отговорник на ПП ГЕРБ за три области Пламен Нунев взе думата с конкретика относно търсенето на решения по поставените теми. Той увери присъстващите в ефективността на инициативата на народния представител Николай Братованов, като обеща, че двамата ще работят за среща на бизнеса през ноември в Русе със Симеон Дянков или Владислав Горанов. Проблемите, свързани с обучението и подготовката на млади специалисти, ще бъдат обобщени и изпратени до Министерството на образованието. Там, където са нужни законодателни промени Николай Братованов, като член на Правната комисия в Парламента, ще обсъди и ще подготви такива предложения.

