Представители на АПС присъстваха на Сюннет в с. Корница

Председателят на Парламентарната група на Алианс за права и свободи Хайри Садъков, заместник-председателят Севим Али и народните представители Ахмед Вранчев и Хюсни Адем присъстваха на проведения Сюннет (обрязване) в село Корница, община Гоце Делчев.

С присъствието си те изразиха уважение към вековните традиции на мюсюлманската общност и подкрепа за съхраняването на културната и духовна идентичност.

На събитието се включиха също представители на младежката организация на АПС – Танзер Юсеинов и Дениз Дюкянджъ, както и членове на областния съвет на АПС – Благоевград.

Ръководството на АПС подчерта, че запазването на обичаите и ценностите на хората в Родопите и Пиринския край е важна част от мисията за защита на правата и свободите.

