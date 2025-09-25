четвъртък, септември 25, 2025
Последни:
Политика

Представители на АПС присъстваха на откриването на изложбата „Mythological Transformers – Contemporary Paper Art“

Редактор

Председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков, зам.-председателят Севим Али, народните представители Левент Мемиш и Хюсни Адем присъстваха на откриването на изложбата „Mythological Transformers – Contemporary Paper Art“, в която бяха представени творби на артистите Шукран Тюмер, Сера Гюдер и Алпер Сайлан.

Събитието бе организирано от Посолетвото на Република Турция в София в сътрудничество с Държавния културен институт към Министерството на външните работи Република България и Фондация „Аматерас“.

Интересно от мрежата

Вижте още

Доклад на ЕК за заетостта и социалното развитие за 2025 г.

Редактор

Посещение на комисаря Мария Луиш Албукерк

Редактор

Делегацията на “Възраждане” в ЕП иска международни наблюдатели по делото Гуцул

Редактор

Pin It on Pinterest