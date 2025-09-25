Представители на АПС присъстваха на откриването на изложбата „Mythological Transformers – Contemporary Paper Art“

Председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков, зам.-председателят Севим Али, народните представители Левент Мемиш и Хюсни Адем присъстваха на откриването на изложбата „Mythological Transformers – Contemporary Paper Art“, в която бяха представени творби на артистите Шукран Тюмер, Сера Гюдер и Алпер Сайлан.

Събитието бе организирано от Посолетвото на Република Турция в София в сътрудничество с Държавния културен институт към Министерството на външните работи Република България и Фондация „Аматерас“.

